Win10 原生运行安卓 App 更多信息曝光：项目代号为 Latte，开发者几乎不需要修改代码

IT之家 11 月 28 日消息 前几天有报道称微软正在考虑在 2021 年让 Windows 10 支持原生运行 Android 应用。今天，更多关于这一事件的细节已经曝光，让我们更好地了解将如何运作。

据 Windows Central 报道，该项目内部称为 Latte，该项目将允许应用程序开发人员将他们的 Android 应用程序带到 Windows 10，几乎不需要修改代码。开发者将通过微软商店将它们打包提交为 MSIX。据称，该项目将由 Windows Subsystem for Linux（WSL）提供支持。不过，据称微软将需要提供自己的 Android 子系统，以便 Android 应用运行。

重要的是，据说 Project Latte 缺乏对 Google Play Services 的支持，因此需要 Play Services API 的应用在提交到 Windows 10 上运行之前需要更新。然而，如果没有 Play Services，应用程序有可能无法正常工作或功能不佳（比如没有推送通知）。除非微软正在实现某种兼容性层或仿真，否则应用程序很可能需要为 x86 重新编译。

Windows 用户目前可以通过 “你的手机”应用在 PC 上运行 Android 应用，但该服务目前仅限于三星用户。这是一个不错的解决方案，但为用户提供原生支持，并且不需要特定的智能手机，可以为用户提供更好的体验，并有可能促进 Windows 平台的发展。最关键的是，这将使 Windows 与谷歌的 ChromeOS 更好地竞争，后者可以运行 Android 应用和 Linux 软件包。

IT之家了解到，微软目前支持多种应用平台，包括 PWA、UWP、Win32 和 Linux。如果安卓应用的加入，很可能会让 Windows 真正成为一个通用的操作系统。Windows Central 称，微软希望在明年宣布 Project Latte，并可能将其作为 2021 年秋季发布的 Windows 10 的一部分。