微软回应部分游戏 PS5 表现优于 Xbox Series X：开发者还不熟悉新平台

IT之家 11 月 28 日消息 微软称 Xbox Series X 为 “世界上最强大的游戏机”，但一些初期的测试似乎表明，竞争对手 PS5 的表现实际上要好于 Xbox Series X。

虽然在 11 月 12 日与 PS5 一同亮相的还有许多独家游戏，但许多大作都可以同时在 PS5 和 Xbox Series X 上玩，而这些游戏中的大多数似乎在索尼的游戏机上比微软的游戏机上运行得更好。

Digital Foundry 在过去的几周里对 PS5 和 Xbox Series X 上的多平台游戏进行了研究，以了解这两款游戏机的表现对比情况。测试发现，PS5 版本的游戏表现始终优于 Xbox。Xbox Series X 版本的《恶魔城 5 特别版》在性能模式上略胜 PS5 版本，但高帧率模式在 PS5 上的表现明显更好。《刺客信条：英灵殿》也是如此，在 PS5 上的帧率更加稳定，而在 X 系列上却出现了画面撕裂和抖动的问题，同时，《尘埃 5》的画质和分辨率在 PS5 上要好于 Xbox Series X。

IT之家了解到，一些差异可以通过补丁来解决，但开发者向 The Verge 解释说，Xbox Series X 的开发者环境是导致性能不佳的原因。显然，PS5 开发包的交付时间比 Xbox Series X 开发包早了很久，这意味着开发者与微软的硬件合作和优化游戏的时间要少得多。

“我们意识到 Xbox Series X|S 上少数优化游戏的性能问题，并正在积极与我们的合作伙伴合作，以确定和解决这些问题，以确保最佳体验，” 微软向 The Verge 透露，“在我们开始新的游戏机世代时，我们的合作伙伴现在才刚刚开始了解下一代游戏机的功能，在他们了解如何充分利用我们的新平台时，预计会有小的错误修复。我们渴望继续与开发者合作，在未来进一步探索 Xbox Series X|S 的能力。”