荣耀成立南京分公司，负责人为石伟平，从事零售业

IT之家11月28日消息 据企查查显示，新荣耀于 11 月 25 日成立了南京分公司，负责人为石伟平。企业地址位于南京市雨花台区软件大道 109 号 4 幢 805 室，所属行业为零售业，经营范围包含：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

荣耀终端有限公司南京分公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

当然，负责人也就是该企业法人与实控人与最终受益人并不完全相同，新荣耀由深圳市智信新信息技术有限公司完全控股，因此最终受益人也指向万飚。

此外，深圳市智信新信息技术有限公司对外投资的还有西安荣耀终端有限公司与北京荣耀终端有限公司，法人分别为闫黎伟和方飞，这也是荣耀家族组成部分，但目前不属于荣耀分公司。

2020 年 11 月 17 日，业界传的沸沸扬扬的荣耀收购一事终尘埃落定，华为方面袒露在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产，收购方则为深圳市智信新信息技术有限公司。

深圳市智信新信息技术有限公司成立于 2020 年 9 月 27 日，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，其中大股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司则由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股。

IT之家了解到，西安荣耀终端有限公司经营通信设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；软件销售等；而北京荣耀终端有限公司经营从事通信产品的技术开发、技术服务；销售通讯设备、电子产品、自行开发的产品等；而荣耀终端有限公司南京分公司的所属行业为零售业。各自有所穿插交互但也有一些领域并不相同。