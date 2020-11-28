联想介绍 YOGA Pro 系列笔记本：主打极致轻薄，采用皮革外观

IT之家 11 月 28 日消息 联想 YOGA 将于 12 月 1 日在木木美术馆 798 馆开展 YOGA Pro 系列高端产品的新品轻享会，今天联想发文介绍了 YOGA Pro 14s 和 YOGA Pro 14c 两款产品。

联想表示，联想 YOGA Pro 14c 2021 作为第九代旗舰产品，传承了 YOGA 的特点。它具备 360° 翻转功能，一机多模随时切换。屏幕方面，YOGA Pro 14c 2021 配备超窄边 4K 屏幕，90% DCI-P3 广色域。

配置方面，联想 YOGA Pro 14c 是英特尔 Evo 平台严苛认证笔记本，搭载英特尔第 11 代酷睿处理器。制作工艺方面，联想 YOGA Pro 14c 2021 顶盖采用了甄选的头层牛皮，机身采用 CNC 工艺，航空铝材一体成型。YOGA Pro 14c 2021 在转轴处内置扬声器，SoundBar 律动转轴无论机身如何翻转，发声位始终朝向用户。

联想 YOGA Pro 14s 2021 同属旗舰级产品，s 后缀代表 slim，表明这是一款超轻薄笔记本，它同样拥有甄选的头层牛皮打造的顶盖。 YOGA Pro 14s 2021 的 4K 屏幕覆盖 3D 玻璃，边角弧面设计，用于 500nits 高亮度，机身采用 CNC 一体成型工艺，薄至约 13.9mm。YOGA Pro 14s 2021 采用了一体式掌托与轻感触控板，整机通过英特尔 Evo 平台严苛认证。

IT之家了解到， YOGA Pro 14c 2021 和 YOGA Pro 14s 2021 将于 12 月 1 日 16：00发布，感兴趣的小伙伴可以关注一下。