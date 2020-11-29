OPPO Reno5 Pro 5G 通过 HDR 认证，正式名称获确认

IT之家11月29日消息 本月早些时候，OPPO 两款型号为 PDSM00 和 PDST00 的新款智能手机通过各种认证并现身 Geekbench。大量博主和爆料者称其为 OPPO 新款 Reno5 系列的两个版本，现在该机通过了 HDR10+ 认证，正式版命名得以知晓，它们也确实是 Reno5 Pro 5G 的两个版本。

IT之家曾报道，@数码闲聊站 爆料称，OPPO Reno5 系列全系标配 65W 闪充，采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计，搭载的芯片分别为高通骁龙 765G 5G（sm7250）、联发科天玑 1000+（mt6889）以及高通骁龙 865（sm8250）。而工信部入网信息和 3C 认证信息以及 Geekbench 基准测试信息也证明了部分参数。

新机正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD + 分辨率的 AMOLED 屏幕，出厂运行 Android 11 系统，运存为 8GB 和 12GB，机身存储可选 128GB 和 256GB版本。

此外，该机采用矩阵式后置四摄设计，主摄为 6400 万像素，还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头，前置镜头可达 3200 万像素，电池容量标注的是 2100mAh，应该是采用了双电芯设计，即 4200mAh 左右，尺寸为 159.1×73.4×7.9mm，重 172g，算是旗舰机中重量控制较好的机型。

还有爆料者称 OPPO Reno5 系列机型有望在 12 月 1 日正式官宣，在 12 月中旬前与大家正式见面。