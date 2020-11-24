OPPO Reno 5 系列现身 Geekbench：骁龙 765G 与天玑 1000+

IT之家11月24日消息 Geekbench 数据库中昨日出现了两款 OPPO 机型，型号分别为 OPPO PEGM00 和 OPPO PDST00，即为此前入网的 OPPO Reno 5 系列。

IT之家曾报道，数码博主 @数码闲聊站 爆料称，OPPO Reno5 系列全系标配 65W 闪充，采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计，三款机型搭载的芯片分别为高通骁龙 765G 5G（sm7250）、联发科天玑 mt6889 以及高通骁龙 865（sm8250）。

其中为 OPPO PEGM00 搭载高通芯片，配备 8GB 运存，单核跑分 616，多核跑分 1817 分，也就是基础版的骁龙 765G 芯片。而另一款 OPPO PDST00 明确注明搭载联发科天玑 1000+ 芯片，单核跑分 725 分，多核跑分正好 3000 分，同样也是 8GB 运存。

OPPO 两款机型本月初通过了工信部入网审核，型号分别为 PEGT00 和 PEGM00，之后又通过了 3C 认证，证实将提供 65W 快充。通过型号推算第三款也就是搭载骁龙 865 芯片的机型即为 PEGT00 。

通过入网信息可知，OPPO Reno 5 正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD+ 分辨率的 AMOLED 屏幕，运行 Android 11 系统，运存可选 8GB 和 12GB，机身存储可选 128GB 和 256GB

其他方面，该机采用矩阵式后置四摄设计，主摄为 6400 万像素，还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头，前置镜头可达 3200 万像素，电池容量标注的是 2100mAh，应该是采用了双电芯设计，即 4200mAh 左右，尺寸为 159.1×73.4×7.9mm，重 172g。