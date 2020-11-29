《赛博朋克 2077》游戏正式发售后再进行 DLC 计划且保证不会再延期

IT之家11月29日消息 据外媒 PCGamer 报道，关于《赛博朋克 2077》延期的问题，在最新的电话财报会议上，CDPR 联合 CEO 亚当 · 基奇斯基（Adam Kiciáski） 对此进行了回答：

“原本的计划是在发售前公布，但是在最近的延期之后，我们决定先为玩家奉上游戏本体，然后再开始谈论未来的（DLC）项目。”

官方之前就表示，《赛博朋克 2077》DLC 数量不会少于《巫师 3》，包括大型的故事资料片与小型的外观和任务更新。而它也会在稍后的更新中添加一些多人游戏内容，尽管从重要性来看，它不会作为一个 DLC 更新到来。

“这（多人模式）是一款完全独立于《赛博朋克 2077》本体的作品，有自己的团队，他们最早要到明年 3 月才能分享更多项目的细节”Kiciński 表示 “我们认为它是一个独立的产品。但很显然，它也不算是完全独立的，因为它基于赛博朋克的世界观，并且与单机《赛博朋克 2077》的概念有很大关系。因此无论多人模式目前是什么情况，近期内也恐怕无法得知了。

IT之家知悉，《赛博朋克 2077》将于 2020 年 12 月 10 日登陆 Xbox One、PlayStation 4 和 PC，以及 Google Stadia 平台。此外，本作也可在 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 上游玩。

值得一提的是，电话会议中还重申了《赛博朋克 2077 》绝对不会再推迟。开发者们在努力争取在这个日期（12 月 10 日）正式发行该游戏。