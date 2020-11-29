EA 公布《FIFA 21》次世代版本首批细节：将于 12 月 4 日登陆 PS5 和 Xbox Series X/S

IT之家 11 月 29 日消息 EA 公布了《FIFA 21》次世代版本的首批细节，该游戏将于 12 月 4 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S，已经拥有当前版本《FIFA 21》的玩家可以利用 EA 的 Dual Entitlement 免费升级到这个新版本。

EA 承诺下一代《FIFA》在视觉质量上将会有巨大的飞跃，全新的延时光照系统 LiveLight Rendering 可以让开发者创造出超逼真的足球环境。除了比以往更详细地重现世界上最大的体育场馆，LiveLight Rendering 还结合了肌肉弯曲和基于发丝的技术，让这项运动的球星们栩栩如生，是系列迄今为止最写实的球员再现。

玩家的动作也因为加入了响应的多点触控动画而变得更加真实。有 700 种新的动画组合，增强了联动动画的视觉质量和响应速度，比过去更灵活，对球的控制能力更强。球员增加了另一层细节，球员会表现出更多的人类行为，例如擦拭脸上的汗水或冲刺后恢复呼吸。

IT之家了解到，如果在 PS5 上玩《FIFA 21》，DualSense 手柄的触觉反馈将对球场上发生的事情做出反应。左脚射门会与控制器左侧的震动相吻合，而紧缩的正面扑救则会得到强烈的反馈。手柄的自适应触发器也起到了一定的作用，触发阻力会随着体力的消耗而增加，所以可以真正感受到球员体能下降时的疲劳效果。

EA 还表示，在下一代游戏机的超快固态硬盘上加载一场《踢馆》比赛只需要不到两秒。

值得一提的是，这些功能都不会出现在 PC 版《FIFA 21》中。在接受 Eurogamer 采访时，执行制作人 Aaron McHardy 对这一决定进行了解释，他表示 EA 为了更具包容性，选择在 PC 上降低最低配置要求。