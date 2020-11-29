微软《极限竞速 8》正在开发中，消息称《极限竞速：地平线 5 》最快明年发布

IT之家11月29日消息 外媒MSPoweruser报道，近期据业内人士Jeff Grubb透露，微软第一方游戏大作《Forza Horizon 5》（《极限竞速：地平线 5 》）可能会在明年Xbox Series X的新作《Forza Motorsport》（极限竞速）之前发布。

Grubb在接受Xbox Empire播客采访时表示，游戏开发商Playground Games很可能会打破2年周期的发布传统，在下一款《Forza Motorsport》游戏上架前发布两款《Forza Horizon》游戏。

Grubb说：“我们看到《Forza Motorsport》在几个月前被预告过，[但]我认为我们可能会先得到下一款《Forza Horizon》游戏，这可能会在下一年到来。”VGC表示。

关于即将到来的游戏的地点，没有给出任何细节，但随着粉丝们对系列中东京主题游戏的呼声，《Forza Horizon 5》最终可能是其中一款。

IT之家获悉，该系列的最新作是2018年的《极限竞速：地平线 4》，最近Xbox Series X|S进行了性能和视觉上的更新，在此之前，《Motorsport》和《Horizon》遵循着严格的发布周期，每年都在两者之间曲折前进，所以按照这个说法，《Forza》早就该有新作了。

Turn 10工作室表示，被认为是软重启的《极限竞速 8》作品正处于早期开发阶段，并且确定为Xbox Series X|S独占。游戏被证实充满了新的功能，特别是考虑到Turn 10被赋予了额外的时间来使游戏达到最好的效果。