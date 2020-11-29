AMD 为 Linux 5.11 开发版增添 RX 6000 全系显卡驱动，新核心曝光

IT之家11月29日消息 据外媒 phoronix 报道，随着 AMD Radeon RX 6800 系列显卡的发售，AMD 正在为即将于 12 月发布的 Linux 5.11 开发版增添新显卡的驱动。Linux 5.11 正式版预计将于明年二月亮相。

本周三，AMD 向 Linux 提交了多个 AMD GPU 核心的驱动，包含未发布的 GPU 核心。新的核心只是用鱼类代号来表示，并没有具体的显卡型号。更新包含代号为 “Navy Flounder（Navi22）”和 “Dimgrey Cavefish（Navi23）”的显卡核心，以及已经发布的 RX 6800、6900 系列显卡驱动，核心代号均为 “Sienna Cichlid（Navi21）”。此外，核心代号为 “VanGogh（梵高）”的 APU 核心驱动也包含在内。

外媒表示，新的驱动没有包含有价值的信息，只是增添了更多功能改动，以及更多的设备 ID 代号。“Dimgrey Cavefish（暗灰色穴居鱼）”的设备 ID 包括：0x73E0, 0x73E1, 0x73E2, and 0x73FF。“Navy Flounder（海军比目鱼）”的设备 ID 包括：0x73C0, 0x73C1, 0x73C3, and 0x73DF。尽管与以往规则相同，一个 GPU 核心包含四个显卡设备类型，但是这并不代表每一个未发布的 GPU 核心都对应着四种设备。因为有的 ID 会提前预留，以备未来计划外产品的开发，或者只是工程原型设备的代号。

据IT之家了解，新显卡的 Navi21 核心面积达到 536mm2，晶体管数量达到 268 亿，采用了台积电的 7nm 工艺。

除了这些以鱼类命名的显卡，AMD 还在新的 Linux 驱动中曝光了下一代 “梵高 “APU 的特征。名为 VCN3.0（Video Core Next 3）的功能确认启用，也就意味着下一代 AV1 视频编码的硬解将得到支持。这次更新还包含 Clang 编译器 Bug 的修复，以及 AMD 多种 GPU 省电策略的更新。

▲AMD Radeon RX 6800 显卡结构