现实不乐观，大量抱怨出现，报告称苹果 M1 Mac 40% 软件存在兼容性问题

IT之家11月23日消息 外媒mspoweruser报道，好得好像不太真实，在经过一段时间的苹果M1 MacBook等使用后，网络上不少网友开始发现ARM Mac设备存在大量软件兼容性问题。

一个鲜为人知的事实是，当苹果展示第一款iPhone时，这款手机的软件主要是靠“烟雾和镜子”来支撑的。例如，AppleInsider报道：

“它会播放歌曲或视频的一部分, 但会闪退，如果用户试图播放完整的片段。被演示的应用是不完整的，无法保证它们不会在演示中途崩溃。团队最终确定了一条‘黄金路径’，即乔布斯可以在实际的主题演讲中，以极小的几率完成特定的任务，而不会让设备崩溃。”

随着苹果M1 Mac笔记本的发布，苹果似乎又完成了一个神奇的壮举--ARM笔记本比英特尔处理器更能高效运行传统的x86软件。

不过，一切可能并不像看上去那样美好。IT之家获悉，Twitter上目前充斥着一些网友们对不兼容软件的抱怨，其中包括分析师Patrick Moorhead等知名人士。

▲比如更新Big sur重启需要11分钟；运行Edge浏览器提示需要Rosetta翻译层；

这不仅仅是微软的软件在新Macbook Pro上与macOS Big Sur兼容得不好。

▲Adobe Reader XI 11.0.10 无法安装，Acrobat DC软件不兼容；Office 365 安装后第一次运行需要等待20秒，后面速度快些；罗技C922摄像头控制软件易闪退；

与硬件相关的软件似乎有特别的问题。

▲HP Smart app连接打印机像是PWA应用；三星便携式固态硬盘T5的Mac备份软件在安装时失败；Box网盘无法安装；WinZip 8可以安装但无法运行。

不仅仅是只是Moorhead有问题。

目前Thunderbolt设备在苹果M1 Mac上运行良好。由于没有ARM驱动，Radeon显卡无法工作，因此当前eGPU是不可能的。

▲某些开发工具运行时间，2015款MacBook Pro 15需要1分钟43秒，而M1版MacBook Air需要5分钟40秒。Ableton表示，目前苹果的M1芯片还不支持Live直播，正在研究兼容性解决方案。

▲Docker还没有解决M1 Mac适配问题。

事实上，有一个网络服务已经开启了对重要M1 Mac软件兼容性的追踪，发现约40%的软件存在兼容性问题。

另外有趣的是，在实际生活中，M1版Macbook Pro 电池续航并没有达到他们宣称的20小时。

▲电池续航相比之前增加了30分钟，大约5个多小时降到到10％。

当然，苹果公司目前采用了展示信心技巧，表示，各家公司都在倾力将自己的软件适配到新的苹果M1 Mac平台上。

但是，通过隐藏兼容性问题，将会给普通大众，而不是早期采用者，带来更大影响，他们将承受勇敢的先驱尝鲜者的风险体验。