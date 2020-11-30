AMD 承认非公版显卡定价过高的问题，争取在两个月内使其降至参考价

IT之家11月30日消息 据外媒来 VideoCardz 报道，在 YouTube《Hardware Unboxed》最新一期活动中，讨论了 Radeon RX 6800 库存严重不足和非公版定价过高的问题，并且透露 AMD 方面有意促进各家 Radeon RX 6800 XT 和 RX 6800 的非公版型号在 4 到 8 周内降至建议零售价标准。

“我们与 AMD 进行了私下会谈。他们保证将在 4 至 8 周内将AIB 卡降低至 MSRP 价位 。他们表示，他们希望在 8 周内使 AIB 型号落到 649 美元（RX 6800 XT）的MSRP（建议零售价）。”–史蒂夫 · 沃尔顿（Steve Walton）”

虽然他们没有解释为什么 AMD 新卡库存问题以及非公卡的价格高的原因，但很显然，AMD方面也发觉了合作伙伴吃相难看的问题，尤其是部分厂商为了赚取更多利润只在线下售卖。

IT之家了解到，AMD RX 6800 显卡现已开售，售价 4599 元，对标 RTX 2080 Ti。

AMD Radeon RX 6800 显卡采用 AMD RDNA 2 架构，具有 60 个增强型计算单元，搭配 128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和最高可达 16GB 的 GDDR6 显存。

AMD Radeon RX 6800 XT 显卡采用 AMD RDNA 2 架构，具有 72 个强大的增强型计算单元、128 MB 全新 AMD Infinity Cache 和 16GB 专用 GDDR6 显存，定价 5099 元。