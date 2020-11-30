收购 GitHub 两年后，微软仍不断面临棘手的争议

据报道，2018 年，微软斥资 75 亿美元收购了代码共享网站 GitHub，这是微软有史以来最昂贵的收购之一。有超过 5000 万的开发者使用 GitHub，他们倾向于直言不讳，包括在谈到他们不喜欢微软的事情时。

这项协议继续带来意想不到的挑战，比如最近与美国唱片业协会（Recording Industry Association of America）的口角。10 月，该协会要求 GitHub 关闭 YouTube-dl，这是一款开源软件，可以让人们从 YouTube 和其他在线服务上下载视频。

该软件从互联网上消失了，用户对此表示反对。

GitHub 网站上的一名用户称这一事件是 “GitHub 的耻辱”，并表示 “微软的收购确实是一个错误”。另一用户则呼吁微软从唱片公司和音乐家组成的唱片业协会中辞职。GitHub 的删除行为激怒了另一名用户，该用户将 GitHub 的一部分自有软件贴在了请求删除数字版权的网站区域。

和其他科技巨头亚马逊、苹果和谷歌一样，微软也面临着与其规模相关的各种挑战，无论是来自众多竞争对手、数百万客户、追逐利润的投资者，还是担心竞争的政客。作为开源项目的仓库和程序员的虚拟生命线，GitHub 制造了另一种紧张。

GitHub 可以通过坚持抗议用户的需求来解决一些问题。其他一些问题则更为敏感，比如该公司与美国移民和海关执法局（ICE，Immigration and Customs Enforcement）的合作。

GitHub 拒绝与 ICE 断绝关系，导致在该公司与 ICE 续签使用 GitHub 软件的合同后许多员工辞职。去年年底，GitHub 的主要用户发表了一封公开信，坚持要求 GitHub 终止合同，理由是该机构让孩子和父母分开以及其他活动。去年，两名前员工说，GitHub 的数百名员工签署了一份内部请愿书，要求 GitHub 停止与 ICE 合作。

GitHub 当时并未对此进行评论。

在解决 ICE 问题时，GitHub 表示反对家庭分离。该公司认为，它与该机构没有服务协议，不提供咨询工作，而且 “除了用于软件开发和版本控制以外，不知道该软件是如何被使用的。”

除了 GitHub 之外，微软还因向 ICE 提供云服务而受到批评，尽管该公司曾在 2018 年表示，它对导致家庭分离的做法感到 “失望”。

对于 GitHub 来说，最近涉及视频下载工具的事件为用户提供了重新点燃 ICE 争议的机会。前 GitHub 工程师扎克 · 霍尔曼（Zach Holman）对公司首席执行官纳特 · 弗里德曼（Nat Friedman）给出的解释做出了回应，提起了过去的事件。

弗里德曼的推特经常收到有关 “放弃 ICE”的回复。

“这一切渗透到他们现在所做的一切，”霍尔曼说。他在 2015 年离开了 GitHub，现在投资初创企业。他说，最简单的解决办法是终止合同。弗里德曼称，该合同 “对我们公司没有经济效益”。

今年早些时候，在 5 月份乔治 · 弗洛伊德被警察拘留期间被杀，以及随后发生的全国性抗议活动之后，GitHub 等科技公司对黑人社区表示了支持。

一些 GitHub 用户建议，该公司可以重新命名其部分服务，以使 “master”这个种族敏感词汇可以 “退役”。这个术语指的是开发人员存储代码的主要区域。

一周后，GitHub 宣布了一项计划，将网站名称改为 “main”。尽管出于良好的意愿，但该公司还是收到了与 ICE 合同相关的新一轮评论。

霍尔曼总结道：“我如何将你和 ICE 的立场与你所说的对科技多元化的支持协调一致?”