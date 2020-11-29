微软已经在测试 Win10 21H2 系统重大更新：代号 Cobalt 钴蓝，将搭载太阳谷 UI

IT之家11月29日消息 外媒Windows Latest报道，微软已经在测试下一个重大的Windows 10更新。

在过去的几周里，微软在Windows Insider计划方面发布了一连串的新版本，但没有带来任何令人兴奋的变化。

从本质上来说，微软正在与Insiders公开测试Windows 10 21H1预览版，没有任何新功能，而且已经接近最终确定版本。

IT之家获悉，微软目前传递两个Windows 10功能更新。重大的更新版本通常发生在4月至5月之间，而小的版本则保留在下半年（10月至11月之间）。

但最新消息称，微软将在2021年改变升级时间表，较小的功能更新将在4月或5月发布，而包含新功能的重大更新将在秋季（10月-11月）发布。

Windows 10 21H1(小更新)将在明年年初发布，随后在秋季发布主要的Windows 10 21H2系统大更新。Windows Insiders已经可以测试Windows 10 21H1更新，但除此之外，微软还在努力推出21H2更新的预览版。

由于Windows 10 21H1 “Spring，2021”更新很可能是一个小版本，微软已经开始Windows 10 21H2 “Cobalt”（钴蓝）更新的工作。

微软现在正在内部测试Windows 10 Build 21264，相信它是计划在明年秋季发布的功能丰富的重大更新部分内容。

微软一直拒绝公开承认已经在研发下一个Windows 10大版本，因为开发时间可能比预期的要长。

代号为“21H2”的重大Windows 10更新将引入此前已经在内部测试过的新特性和功能。这次更新预计还将搭载Windows 10传闻已久的太阳谷UI，但Insiders要到明年年初才能一睹新UI的风采。

预计此次“21H2”重大更新将为经典的文件资源管理器、Windows开始菜单、操作中心甚至任务栏带来UI改进。

更新后的UI将在明年年底开始向广大用户推出。