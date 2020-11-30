史耀宏：目前华为每条产线生产一部手机仅需 27 秒

IT之家 11 月 30 日消息 据 @华为中国 微博消息，11 月 28 日上午，2020 长沙网络安全 • 智能制造大会召开，华为公司副总裁、华为中国区云与计算总裁史耀宏表示，“2015 年，华为每条产线生产一部手机需要 10 分钟。2020 年，华为每条产线生产一部手机仅需 27 秒”。

史耀宏分享了华为内部称为 “一朵云、两大核心、三个流、四项技术”的金字塔架构，最终实现客户需求、设计与制造、供应商、订单与制造、自制外包五大协同融合与六大智能。

一朵云：华为通过制造执行系统（MES），以制造为核心向上下游延展，把 MES 真正延展成了供应、采购、研发、制造、销售、服务的集成整合流程平台云；

两大核心：在生产工艺上追求精益求精，充分利用智能化；

三个流：产品工程数据流、生产信息流、生产工艺流融合打通，实现端到端流程变革；

四项技术：以物联网、大数据、人工智能、云计算四大技术构建数字 “新基建”。

五个协同 / 融合：客户需求协同、设计与制造融合、供应商协同、订单与制造协同、自制外包协同

六大智能：智能产品、智能调度、智能物流、智能装备与产线、智能维护、智能环境

IT之家了解到，近日华为云计算技术有限公司董事长、华为云业务总裁郑叶来在《财经》年会上表示，“我们生产的 Mate 系列，通过精细化成本管理，2015 年每条生产线需要 97 个人，今天 Mate 40 每个生产线只需要 14 个人”。