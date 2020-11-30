曝苹果已将折叠 iPhone 送样至富士康测试，要求进行 10W+ 次折叠测试

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，推出 iPhone 12 后加入 5G 行列的苹果，也在追随三星华为的脚步，谋划推出可折叠 iPhone，苹果已将样品送至富士康测试，预计在 2022 年推出。

外媒是根据产业链的消息，报道苹果已将可折叠 iPhone 样品送至富士康进行测试的，也包括其他的供应商，用于测试目的。

从外媒的报道来看，苹果现阶段进行的，主要是屏幕关键零部件和折叠部件的耐用性测试。可折叠 iPhone 所需要的屏幕，将由三星提供，在几个月前，就已出现了三星显示器公司将为苹果未来的 iPhone 供应屏幕的传闻。

可折叠手机，对轴或铰链耐用性有较高的要求，笔记本电脑通常进行 20000 到 30000 次的开合测试，但现在手机在日常生活中的使用频率更高，折叠测试也就需要更高。外媒在报道中表示，苹果要求富士康进行超过 10 万次的折叠测试。

苹果可折叠 iPhone 现阶段的测试，还涉及到屏幕技术，采用 OLED 屏幕还是 micro-LED 屏幕，将决定后续整机的组装方式。

对于苹果的可折叠 iPhone，有爆料人士在今年 6 月份曾表示，在设计上将类似于去年推出的 iPhone 11 系列，将有两块独立的屏幕，但看起来连续且无缝。

虽然外媒根据产业链的消息，报道称苹果已开始进行可折叠 iPhone 样品的测试，但外媒在报道中也表示，可折叠 iPhone 在短期内还不会推出，可能是推出时间是 2022 年的 9 月份。