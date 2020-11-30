AMD RX 6900 XT 显卡理论最高频率可达 3.0GHz

IT之家11月30日消息 据外媒 Wccftech 报道，AMD 即将发售的旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT，理论上最高核心频率可达 3.0 GHz。目前已发售的 Radeon RX 6800 XT 理论最高频率为 2.8GHz。

推特用户 Patrick Schur 设法得到了 RX 6900 XT 的 BIOS 文件，并通过 MorePowerTool 这款软件进行分析，可以显示出该显卡的时钟频率、功率限制、风扇转速等信息。据他表示，RX 6900 XT 显卡的风扇策略和功率限制看起来和 RX 6800 XT 一致，但是最小功率限制比 RX 6800 XT 高 8%~10%。

根据软件显示，AMD Radeon RX 6900 XT 的最高核心频率可达 3000MHz，也就是 3.0GHz，比 RX 6800 XT 的最高频率高 200MHz。这意味着，超频玩家可以尝试采用液氮散热，将 RX 6900 XT 超频至极限，从而打破单核 GPU 的 3DMark 的世界记录。

▲图片来自 3D Mark

据IT之家了解，此前已有国外玩家 TecLab_Takukou，将 RX 6800 XT 超频至 2750 MHz，3D Mark Fire Strike 得分高达 47044 分。目前该项目的世界纪录由英伟达 RTX 3090 显卡创造，为 48890 分，GPU 核心频率达 2700MHz。中国玩家“普普通通 Tony 大叔”超频成绩目前位列第五。外媒表示，一旦 RX 6900 XT 发售，在超频玩家手中有望凭借最高 3.0GHz 的频率打破世界纪录。