首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

AMD RX 6900 XT 显卡理论最高频率可达 3.0GHz

2020/11/30 15:48:25 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家11月30日消息 据外媒 Wccftech 报道，AMD 即将发售的旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT，理论上最高核心频率可达 3.0 GHz。目前已发售的 Radeon RX 6800 XT 理论最高频率为 2.8GHz。

推特用户 Patrick Schur 设法得到了 RX 6900 XT 的 BIOS 文件，并通过 MorePowerTool 这款软件进行分析，可以显示出该显卡的时钟频率、功率限制、风扇转速等信息。据他表示，RX 6900 XT 显卡的风扇策略和功率限制看起来和 RX 6800 XT 一致，但是最小功率限制比 RX 6800 XT 高 8%~10%

根据软件显示，AMD Radeon RX 6900 XT 的最高核心频率可达 3000MHz，也就是 3.0GHz，比 RX 6800 XT 的最高频率高 200MHz。这意味着，超频玩家可以尝试采用液氮散热，将 RX 6900 XT 超频至极限，从而打破单核 GPU 的 3DMark 的世界记录。

图片来自 3D Mark

据IT之家了解，此前已有国外玩家 TecLab_Takukou，将 RX 6800 XT 超频至 2750 MHz，3D Mark Fire Strike 得分高达 47044 分。目前该项目的世界纪录由英伟达 RTX 3090 显卡创造，为 48890 分，GPU 核心频率达 2700MHz。中国玩家“普普通通 Tony 大叔”超频成绩目前位列第五。外媒表示，一旦 RX 6900 XT 发售，在超频玩家手中有望凭借最高 3.0GHz 的频率打破世界纪录。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用