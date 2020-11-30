ThinkPad 下周举行发布会：有望推出 ThinkPad Nano、Titanium

IT之家 11 月 30 日消息 根据 ThinkPad 官方的消息，ThinkPad 将于 12 月 8 日举行 “2020 黑 FUN 礼”活动，预计将带来 ThinkPad Nano 和 ThinkPad Titanium 等新品笔记本电脑。

IT之家了解到，今年 9 月 29 日，联想发布了 ThinkPad X1 Nano 笔记本电脑，这是有史以来最轻的 ThinkPad，仅重 903g。这款 ThinkPad 基于英特尔新的 Evo 平台，搭载英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器、Wi-Fi 6 和 雷电 4。

ThinkPad X1 Nano 采用了 13 英寸 2K 16:10 显示屏（有触摸和非触摸两种版本）。联想表示，其高度和 14 英寸 16:9 屏幕差不多。而且还配备了一些 AI 安全功能：比如可以检测到你什么时候走过并进行唤醒，当你走开时，也会自动锁定。

规格方面，ThinkPad X1 Nano 搭载了第 11 代英特尔处理器，最高可选 i7，最高 16GB 内存，最高 1TB 存储空间，48Wh 电池，4 个 360 度麦克风，以及英特尔的 Xe 集成显卡。ThinkPad X1 Nano起售价为 1399 美元（约 9536 元）。

除此之外，联想 ThinkPad X1 Titanium 尚未在海外发布，有望在本次活动中亮相。

ThinkPad X1 Titanium 机身极为轻薄，左右边框很窄，但上下边框仍有改进的空间。笔记本采用了钛金属材质，搭载了 USB-C 接口。

爆料显示 ThinkPad X1 Titanium 的屏幕尺寸为 13.5 英寸，分辨率为 2560 x 1504，电池容量 42 Wh，机身尺寸为 29.8 x 23.3 x 1.2 cm，这意味着它是迄今为止最薄的 ThinkPad 笔记本电脑，其重量也只有 1.3 kg，与 X1 YOGA 差不多。