Ubuntu 图形库 igraph 发现拒绝服务漏洞，需尽快升级

Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统。它是一个开放源代码的自由软件，提供了一个健壮、功能丰富的计算环境，既适合家庭使用又适用于商业环境。Ubuntu 将为全球数百个公司提供商业支持。

11 月 27 日，Ubuntu 图形库 igraph 发现拒绝服务重要漏洞 , 需要尽快升级。以下是漏洞详情：

漏洞详情

来源：https://ubuntu.com/security/notices/USN-4644-1

CVE-2018-20349 CVSS 评分： 6.5 中

igraph(用于创建和处理图形的库)在处理某些格式错误的 XML 时，允许攻击者通过精心设计的对象导致拒绝服务（应用程序崩溃）。

受影响产品和版本

此漏洞影响 Ubuntu 18.04 LTS 和 Ubuntu 16.04 LTS

解决方案

可以通过将系统更新为以下软件包来纠正此问题。

版本：

Ubuntu 18.04:

libigraph0v5-0.7.1-2.1 + deb9u1build0.18.04.1

Ubuntu 16.04:

libigraph0v5-0.7.1-2.1 + deb9u1build0.16.04.1

查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网：

https://ubuntu.com/security/cve