排名全球第一，银河麒麟云 ARM 版 SPEC CLOUD 测试分数超 x86 云平台

IT之家11月29日消息 近日，SPEC 官网公布了最新 SPEC CLOUD IAAS 2018 测试排名。麒麟软件官方表示，由鹏城实验室和麒麟软件共同提交的基于银河麒麟云 V5 版本的 “鹏城生态”开发者云的测试结果，从去年同期的 8.4 分提升至 28.8 分，可扩展性也从 81.7% 提升至 92.8%，综合得分超过排名榜单内同规模的 x86 云平台成绩，取得了云计算性能全球 SPEC CLOUD 排名第一的好成绩。

SPEC 标准性能评测组织，是定位于非营利性的、权威的第三方组织，自从 1988 年成立以来，已经成为了计算机行业内测试基准的重要制定者之一。SPEC 组织目前拥有成员 52 家，包括 IBM、VMware、Google、Amazon 等知名企业及橡树岭美国国家实验室、加州伯克利大学、斯坦福大学、中国科技大学、清华大学等全球顶尖的高校和科研机构。

麒麟软件称，基于国产 ARM 架构 CPU 和银河麒麟操作系统的云计算基础设施在性能和可扩展性上已完全具备取代 X86 系统的能力。

IT之家获悉，“鹏城生态”开发者云作为银河麒麟云在国产取代生态构建中的典型案例，是方便全国企业、个人用户在国产 ARM+Linux 基础环境上做开发、迁移适配而建设的公益性国产计算平台。开发者云于 2018 年 4 月基于银河麒麟云 V4 版本开始建设，逐步建成由鲲鹏 916、920 系列和飞腾 1500A、2000+、2500 系列服务器，银河麒麟、openEuler、CentOS、Ubuntu 等操作系统组成的目前国内规模最大、种类最全的国产 ARM+Linux 计算平台。

银河麒麟云团队持续发布包括银河麒麟云平台、容器云平台、安全云桌面、应用虚拟化等多款基于国产硬件平台的云计算产品，结合公司在操作系统层面的技术积累，完美支持飞腾、鲲鹏、龙芯、海光、兆芯等国产 CPU 硬件平台，并能提供与 X86 架构硬件平台的混合管理，通过混合云解决方案为网信事业保驾护航。

银河麒麟云产品是国内最早在 FT1500A 平台支持 KVM 硬件虚拟化的云计算产品。