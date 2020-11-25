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deepin 深度系统更新（2020.11.25）发布：大量修复

2020/11/25 22:36:41 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月25日消息 deepin 是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全稳定的 Linux 发行版。今天深度系统官方发布了深度系统更新（2020.11.25），IT之家获悉，本次更新部分深度应用，全面优化使用体验，包括磁盘管理器、文件管理器、深度音乐、深度影院、深度相机等。修复部分模块漏洞，提升系统安全性。

主要更新如下

DDE

  • 修复桌面文件重命名第三行内容只展示半截文字的问题

  • 修复在屏保生效 1 秒后移动鼠标直接进入系统，没有显示登录页面的问题

  • 修复每次开机或注销后登录界面会默认禁用数字键盘，需按 numluck 键打开的问题

控制中心

  • 修复在控制中心设置圆角大小，注销系统后不生效的问题

  • 修复控制中心快捷键可以搜索到 “辅助功能” 的选项

  • 修复网络设置信息填写错误没有提示的问题

文件管理器

  • 修复拷贝大于 1M 文件到手机后，手机查看文件大小异常且无法打开的问题

归档管理器

  • 修复概率性无法打开 rar 加密压缩包的问题

窗口管理器

  • 修复在 KVM 虚拟机内打开多任务视图，图标异常的问题

任务栏

  • 修复无线网络灰显，不显示网络信号强度的问题

  • 修复概率性不显示输入法图标的问题

  • 修复任务栏位置调整到左边，魔灯窗口依然从底部弹出的问题

  • 修复 wine 应用安装以后发送任务栏显示蓝色梅花图标的问题

深度终端

  • 修复当终端前缀过长时改变终端窗口大小，前缀会不断增加的问题

第三方应用

  • 修复安装 systemsettings 后，打开闪退的问题

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关键词：deepin深度Linuxlinux

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