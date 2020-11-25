deepin 深度系统更新（2020.11.25）发布：大量修复

IT之家11月25日消息 deepin 是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全稳定的 Linux 发行版。今天深度系统官方发布了深度系统更新（2020.11.25），IT之家获悉，本次更新部分深度应用，全面优化使用体验，包括磁盘管理器、文件管理器、深度音乐、深度影院、深度相机等。修复部分模块漏洞，提升系统安全性。

主要更新如下

DDE

修复桌面文件重命名第三行内容只展示半截文字的问题

修复在屏保生效 1 秒后移动鼠标直接进入系统，没有显示登录页面的问题

修复每次开机或注销后登录界面会默认禁用数字键盘，需按 numluck 键打开的问题

控制中心

修复在控制中心设置圆角大小，注销系统后不生效的问题

修复控制中心快捷键可以搜索到 “辅助功能” 的选项

修复网络设置信息填写错误没有提示的问题

文件管理器

修复拷贝大于 1M 文件到手机后，手机查看文件大小异常且无法打开的问题

归档管理器

修复概率性无法打开 rar 加密压缩包的问题

窗口管理器

修复在 KVM 虚拟机内打开多任务视图，图标异常的问题

任务栏

修复无线网络灰显，不显示网络信号强度的问题

修复概率性不显示输入法图标的问题

修复任务栏位置调整到左边，魔灯窗口依然从底部弹出的问题

修复 wine 应用安装以后发送任务栏显示蓝色梅花图标的问题

深度终端

修复当终端前缀过长时改变终端窗口大小，前缀会不断增加的问题

第三方应用