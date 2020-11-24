统信 UOS 服务器系统 V20 企业版（1030）发布：AMD64、ARM64 和 MIPS64 上运行更稳健

IT之家 11 月 24 日消息 统信软件官方发布，今日，统信服务器操作系统 V20 企业版（1030）发布更新。

IT之家获悉，统信服务器操作系统 V20 企业版（简称：统信服务器企业版）是一款全面适配国内主流处理器，用于构建信息化基础设施环境的操作系统软件，广泛应用于党政军、金融、电力、电信、交通、教育等领域。

统信表示，本次更新兑现了对系统安全的承诺，修复了大量 CVE 安全漏洞，现在统信服务器企业版在 AMD64、ARM64 和 MIPS64 架构 CPU 上运行得更加安全稳健。

同时，在系统性能和系统易用性上进行了大量调整和优化，对周边软件生态进行了完善性适配，大大提升了系统整体表现。

安装部署

调整了网络配置选项，将它从之前的安装后配置提前到安装前配置，使安装部署过程更合理。

安全升级

基于服务器操作系统产品的运行环境和服务对象，建立建全了补丁修复与漏泄扫描修复管理机制。

通过每月对上游公告、业界安全动态、安全评估工具等渠道的信息收集，整理需要跟进的系统补丁和 CVE 漏洞，并按照严重等级、优先程度进行逐一处理修复、测试验证，以及推送更新。

内核新特性

新增基于 LSM 的安全接口

新增对慧荣科技 SM 系列显卡的支持

新增对网讯网卡的支持

性能提升

在系统性能上进行了大量的优化，系统性能大幅提升。

操作系统综合性能提升

CPU 利用率提升

内存 IO 提升

磁盘 IO 提升

网络吞吐率提升

生态适配

本次更新对周边软件进行了完善性适配，丰富了统信服务器企业版的软件生态。

云平台适配

高可用软件适配

流行数据库适配

系统监控软件适配

Web 应用服务适配

其他大量软件适配

此外，还对应用商店、文件管理器、打印管理等进行了优化，使用体验进一步提升。