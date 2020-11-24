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统信 UOS 服务器系统 V20 企业版（1030）发布：AMD64、ARM64 和 MIPS64 上运行更稳健

2020/11/24 19:40:28 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 24 日消息 统信软件官方发布，今日，统信服务器操作系统 V20 企业版（1030）发布更新。

IT之家获悉，统信服务器操作系统 V20 企业版（简称：统信服务器企业版）是一款全面适配国内主流处理器，用于构建信息化基础设施环境的操作系统软件，广泛应用于党政军、金融、电力、电信、交通、教育等领域。

统信表示，本次更新兑现了对系统安全的承诺，修复了大量 CVE 安全漏洞，现在统信服务器企业版在 AMD64、ARM64 和 MIPS64 架构 CPU 上运行得更加安全稳健。

同时，在系统性能和系统易用性上进行了大量调整和优化，对周边软件生态进行了完善性适配，大大提升了系统整体表现

安装部署

调整了网络配置选项，将它从之前的安装后配置提前到安装前配置，使安装部署过程更合理。

安全升级

基于服务器操作系统产品的运行环境和服务对象，建立建全了补丁修复与漏泄扫描修复管理机制。

通过每月对上游公告、业界安全动态、安全评估工具等渠道的信息收集，整理需要跟进的系统补丁和 CVE 漏洞，并按照严重等级、优先程度进行逐一处理修复、测试验证，以及推送更新。

内核新特性

  • 新增基于 LSM 的安全接口

  • 新增对慧荣科技 SM 系列显卡的支持

  • 新增对网讯网卡的支持

性能提升

在系统性能上进行了大量的优化，系统性能大幅提升。

  • 操作系统综合性能提升

  • CPU 利用率提升

  • 内存 IO 提升

  • 磁盘 IO 提升

  • 网络吞吐率提升

生态适配

本次更新对周边软件进行了完善性适配，丰富了统信服务器企业版的软件生态。

  • 云平台适配

  • 高可用软件适配

  • 流行数据库适配

  • 系统监控软件适配

  • Web 应用服务适配

  • 其他大量软件适配

此外，还对应用商店、文件管理器、打印管理等进行了优化，使用体验进一步提升。

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关键词：统信UOS服务器操作系统linux

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