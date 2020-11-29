《精灵宝可梦》宣布 2021 年庆典，将推出 25 周年纪念游戏

IT之家11月29日消息 宝可梦国际本周在梅西百货感恩节开办了一次游行活动中，演出结束后，该公司发布了一条预告将在 2021 年举行 25 周末庆典活动。

此外，PokémonCompany International 官网也表示请世界各地的粉丝保持关注，以获取有关即将在 2021 年举行的宝可梦 25 周年特别庆典的更多信息。但具体内容尚未公开。

目前已知新的《PokémonSnap》将在以后的某个时刻推出。随着该系列电影于 1996 年 2 月 27 日在日本首次公开，《PokémonCompany International》将 2 月 27 日定位周年纪念日 “PokémonDay”，并举行特别活动。

毫无疑问，玩家们最期待的 25 周年庆典内容毫无疑问是《宝可梦》系列的全新正统续作。

考虑到今年《宝可梦》只推出了 DLC 内容，明年公布《宝可梦》系列新作的可能性还是很高的，当然推出某经典前作的完全重制版也是很有可能的。《宝可梦》系列上一次推出重制版还是 2014 年的《精灵宝可梦：欧米茄红宝石 / 阿尔法蓝宝石》。

IT之家了解到，目前经典之作重制版呼声最高的是《精灵宝可梦：钻石/珍珠》。此外，之前有爆料消息称任天堂在澳洲申请了该作的商标，因此有网友猜测该游戏的重制版已经是完成状态了。