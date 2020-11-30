联想拯救者 R9000X、Y9000X 发布：首发 7999 元起

IT之家 11 月 30 日消息 今晚，联想发布了拯救者 9000X 系列的两款产品，搭载 AMD 处理器的 R9000X 首发价 7999 元起，搭载英特尔处理器的 Y9000X 售价 8699 元起。

IT之家了解到，拯救者 R9000X 将于 12 月 1 日 0 点预售，R7 4800H+16GB 内存 + 512GB SSD+RTX 2060 Max-Q+1080p 144Hz 屏首发价 7999 元。拯救者 Y9000X 首发时间暂未公布，i7-10875H+16GB 内存 + 512GB SSD+RTX 2060 Max-Q+1080p 144Hz 屏首发价 8699 元。

联想表示拯救者 Y9000X 2021 和 R9000X 2021 笔记本采用了多面金属，Y 字可控灯效，笔记本可以 180°翻转，薄约 15.9mm~17.9mm，轻约 1.86kg（Y9000X 2021）和 1.92kg（R9000X 2021）。

联想 Y9000X 2021 抛弃了上代 4 个小风扇的设计，采用了两个大风扇。Y9000X 的RTX 2060 Max-Q 显卡，在英伟达动态加速技术下，显卡可达 90W 性能释放。 R9000X 2021 的 RTX 2060 Max-Q 显卡可达 75W 性能释放。