美国 “网络星期一”在线销售额有望再超黑五创历史新高

据最新行业预估，美国 “网络星期一”的在线销售额有望达到创纪录的 127 亿美元，将超过 “黑色星期五”的销售数据。美国各大零售商的促销活动已经进行了将近两个月，以弥补因商场和商店关闭而造成的销售损失，而在线零售巨头亚马逊将其年度夏季促销活动推迟到了 10 月份，创造了比以往更长的促销季。

不过 Adobe Analytics 的预估数据显示，今年感恩节周末促销活动仍将是美国有史以来最大的在线销售日活动，销售额约为 108 亿美元 - 127 亿美元。

Adobe Digital Insights 主管 Taylor Schreiner 表示：“随着消费者今年继续从线下购物转向在线购物，我们看到了销售数据强劲的增长。”

“网络星期一”的受欢迎程度此前随着在线购物的兴起和零售商（包括亚马逊和沃尔玛）全年无休的折扣而出现下降，但今年的全球卫生危机事件改变了消费者的购物模式。

沃尔玛、塔吉特（Target）、百思买（Best Buy）等零售巨头都加大了促销力度，以保持与亚马逊的竞争优势，同时将用于执行在线订单的投资加倍。

据 Adobe Analytics 的数据，“黑色星期五”的在线销售额同比激增 21.6%，达到 90 亿美元，创历史同期新高。