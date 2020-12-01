M1 Mac mini 助苹果登顶日本台式电脑销量榜

IT之家12月1日消息 日本统计机构 bcnretail 上周公布了最新的 POS 数据分析，汇总了家用电子产品大众零售商和在线商店的实际销售数据。bcnretail 表示，由于推出了新的 Mac mini，苹果在台式 PC 市场中的份额急剧上升，现已成为 “ BCN 排名”的第一名。

该机构统计了各大厂商从 2020 年 8 月第一周（8 / 3-8 / 9）到 11 月第三周（11 / 16-11 / 22）期间在台式 PC 市场上排名前四的公司的份额变化（图）。

实际上，直到 11 月的第二周（11 月 9 日至 11 月 15 日），苹果在日本市场中的份额仍保持在 15.0% 左右。当时正与联想争夺第三名的位置。然而在 11 月 17 日，苹果的新款 M1 Mac 推出之后则完全改变了这种形式，苹果拿下了 27.1% 份额，相比前一周的 14.4 几乎翻倍。

IT之家了解到，苹果 Mac mini 国行售价 5299 元起，搭载全新 M1 芯片，最高可达 16GB 统一内存与 2TB 存储，可同时支持一台最高达 6K 的显示器和一台最高达 4K 的显示器，支持 802.11ax Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 无线技术。

接口方面，新款 Mac mini 配备两个雷雳 / USB 4 端口、两个 USB-A 端口、HDMI 2.0 端口、千兆以太网端口以及 3.5 毫米耳机插孔，其 HDMI 2.0 端口支持多声道音频输出。