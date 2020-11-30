iPhone 进水不保修，消息称意大利反垄断机构向苹果开出 1000 万欧元罚单

IT之家 11 月 30 日消息 据报道，意大利反垄断机构在一份电子邮件声明中表示，该机构对苹果分销国际公司 (Apple Distribution International)和意大利苹果公司 (Apple Italia)开出了 1000 万欧元罚单，理由是该公司采取了不正确的商业行为。

意大利反垄断机构认为，苹果为 iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11pro 和 iPhone 11 pro Max 设计的广告中，宣传手机支持最大深度为 1 米至 4 米之间长达 30 分钟的防水特性，该局称，这些信息没有明确指出，只有在特定条件下才能实现这一特性，例如，在使用静态和纯净水的特定和受控实验室测试中，而不是在消费者正常使用设备的条件下。此外，考虑到广告中强调的防水功能，苹果免责声明中的 “保修不包括液体造成的损害”被认为是误导消费者，因为它没有澄清它指的是哪种类型的保修（常规保修或法律保修），也没有被认为是充分说明了防水的断言的条件和限制。

IT之家了解到，意大利反垄断机构还认为，当这些 iPhone 机型因进水或其他液体而损坏时，苹果公司拒绝提供售后阶段的保修服务，从而妨碍其行使保修法或《消费者法》规定的权利。基于这些原因，管理局决定对苹果分销国际公司和苹果意大利公司处以总计 1000 万欧元的处罚，并下令在公司网站上公布措施摘要。