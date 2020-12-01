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诺基亚 5.4 定价遭泄露，4+128GB 版本约 1685 元，有望本月推出

2020/12/1 8:47:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 1 日消息 外媒 Nokiapoweruser 上周曝光了诺基亚 5.4 的部分消息，称其将比预期更早推出。

据 Nokiamob 的最新消息，澳大利亚零售商 Acquire 和 Aus ShopIT在正式发布之前泄露了关于该机的定价信息，诺基亚 5.4 将配备 4 GB 运存 和 128 GB 内部存储，提供蓝色和紫色两种配色。

Aus ShopIT将该机定价标为 349 澳元（直接换算约 1685 元人民币），而 Acquire 将该设备的价格定为 371 澳元（1791 元），显然前者的价格更具有说服力。

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IT之家了解到，诺基亚 5.1 Plus 于 2018 年 7 月发布，而目前的诺基亚 5.3 于 2020 年 3 月问世，而诺基亚 5.3 首发价为 189 欧元（约合 1482 元）。因此诺基亚 5.4 预计会有一定程度的涨价。

除诺基亚 5.4 之外，诺基亚 C1 Plus 几天前也在澳洲上架，其开售日期为 12 月 22 日，这可能意味着诺基亚 C1 Plus 将于 12 月中旬发布，不排除诺基亚 5.4 等机型同期发布的可能。

据此前爆料，诺基亚 5.4 采用 6.4 英寸单打孔屏，预计比诺基亚 5.3 （骁龙 665）拥有更好的芯片，但具体是哪一颗还不清楚。消息人士还称，诺基亚 5.4 将有两种内存配置：4GB/64GB 和 4GB/128GB。首发时会有蓝色和紫色两种配色，但以后可能会有更多的颜色选择。

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关键词：诺基亚

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