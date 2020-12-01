OPPO Reno5 真机图首曝：渐变 AG 磨砂工艺

IT之家12月1日消息 根据目前已知的信息，全新的 OPPO Reno5 系列即将于近期发布，目前已经获得工信部的入网许可，官方也已着手开启正式的预热活动。

随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置细节也得到越来越多的曝光。现在有最新消息，继此前的证件照之后，近日有数码博主进一步晒出了首张该机的真机谍照，关于该机的外观设计细节进一步得到证实。

虽然此前工信部网站已公布了该机的证件照信息，但由于所公布的配色为黑色，因此基本看不出什么细节特征。而根据数码博主最新晒出的谍照来看，结合此前曝光的消息，全新的 OPPO Reno5 Pro 的背部外观首次清晰地展现在大家面前。

具体来看，该机将后置四摄相机模组，其中的三颗镜头较大。后盖则将采用颜值极高的 AG 渐变磨砂工艺，而细腻亮片的加入则让其产生一种与众不同的高级质感，极具辨识度。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 OPPO Reno5 系列将有望提供 OPPO Reno5、OPPO Reno5 Pro 和 OPPO Reno5 Pro+ 三个版本，分别将采用单孔直屏和单孔高刷曲屏两种设计，搭载骁龙 765G、天玑 1000 以及骁龙 865 等三款不同的处理器。其中，OPPO Reno5 Pro 还将前置 3200 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素矩阵式四摄相机模组，内置 4500mAh 大电池，并支持 65W 超级闪充。

据悉，全新的 OPPO Reno5 系列将在 12 月与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。