比特币高歌猛进打破 2017 年纪录，创下历史新高

12 月 1 日消息，据国外媒体报道，比特币价格周一一度涨至 19786.24 美元，打破 2017 年纪录，创下历史新高。

根据行业网站 CoinDesk 的数据，这超过了 2017 年 12 月 18 日创下的 19,783.21 美元的盘中纪录。

▲ 比特币价格

如上图所示，行业网站 Coinmarketcap 数据显示，比特币价格目前约为 19572.66 美元。比特币在 2020 年上涨了近两倍，自 9 月初以来上涨了 97%。

外媒分析称，投资者将比特币视为避险资产和抗通胀资产，机构和散户投资者需求提振了比特币行情。

另外，今年 10 月，支付平台 PayPal 还宣布推出自己的数字货币服务，允许人们在其网站和应用程序上购买、持有和出售数字货币。数字货币更加进入主流视野。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。

比特币的最小单位是 “聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一。