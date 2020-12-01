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ThinkPad 新品发布会预热：有望推出一款 “水冷”产品

2020/12/1 14:14:28 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 1 日消息 ThinkPad 将于 12 月 8 日举行新品发布会，预计将会推出之前在海外发布的 ThinkPad X1 Nano。今天，官方发布了最新的预热海报，暗示还会有一款水冷产品登场。

ThinkPad 最新海报表示，“水流冷却了发动机的热度，却燃烧思考的热点”，海报中的人物是水冷应用专家魏筝。预计 ThinkPad 将会在发布会上推出一款 MOD 水冷主机。

IT之家了解到， ThinkPad 很可能在 12 月 8 日推出新款的 11 代酷睿新品笔记本。早在今年 9 月 29 日，联想发布了 ThinkPad X1 Nano 笔记本电脑，这是有史以来最轻的 ThinkPad，仅重 903g。

ThinkPad X1 Nano 采用了 13 英寸 2K 16:10 2K 屏，450 nit 亮度 , 100% sRGB 色域。规格方面，ThinkPad X1 Nano 搭载了第 11 代英特尔处理器，最高可选 i7-1160G7 P，最高配备 16GB  LPDDR4x 内存和 1TB 存储空间，48Wh 电池，最高 17.3 h 续航。ThinkPad X1 Nano 的标准版重量只有 957g，尺寸为 13.87mm x 292.8mm x 207.7mm。

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关键词：ThinkPad

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