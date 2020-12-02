苹果公布 App Store 2020 年度精选：《原神》成首位中国获奖者

苹果公司今日公布App Store年度精选应用和游戏，上海米哈游的作品《原神》获得年度iPhone游戏，这也是中国的开发者（开发公司）首次获此奖项。

先来看一下 2020 年度精选 App 榜单

年度 iPhone 游戏：原神 （开发者米哈游，中国）。手机游戏玩家人人皆知的名字，一款开放世界的探险游戏，玩法架构和视觉效果出色。最重要的是，它代表中国开发者首次获得了苹果年度精选 App 奖项。



▲ 原神的画质和开放世界玩法是其特色

年度 iPhone App：Wakeout！ （开发者 Andres Canella，美国）。一款非常不一样的健身 App，专门服务家庭，办公室和教室等日常环境，轻松的画面和锻炼方式，用户可借助它随时锻炼保持活力。

Wakeout！ 是一款风格特别的健身软件

年度 Mac App：Fantastical （开发者 Flexibits，美国）。老牌日历 / 日程类软件，它是传统日历与任务管理软件的交集。窗口视图清晰简单。新版本针对在家办公等场景做了更多优化，自动检测会议呼叫链接，让在家工作更加无缝。

Fantastical 是老牌的日历软件

年度 Apple Watch App：Endel （开发者 Endel，德国）。一款极具设计风格的健康类应用，能够根据用户的环境，心率，活动水平来自动变换声音，在通过这些声音影响人们的情绪，例如助眠，降低焦虑感等等。

Endel 的界面极具艺术感

苹果官方称：这些应用和游戏具备高质量，创意设计，可用性，并采用了创新的技术；并且它们的具备作用积极，实用性和对人们生活重要影响。

开发者说

新浪数码与榜单上几名开发者进行了线上交流。请他们谈谈各自的作品，以及这些作品背后的开发故事。

因为疫情缘故，今年的活动全部转为线上（本来去年开始办线下活动了…），当然这并未能减弱用户、尤其是中国用户对这个年度榜单的关注。因为 App Store 年度精选中首次出现了中国公司的身影。

在手游当中，原神的建模和场景做到了行业领先水准

12 月 1 日正好是米哈游（miHoYo）成立九周年的日子，App Store 这个奖项也算给这个在学校里起步的公司一个不错的生日礼物。米哈游创始人兼总裁刘伟提到，他们创立九年，产品并不多，《原神》项目始于 2017 年，开发时间三年半，团队 400 人以上，研发耗资 1 亿美元。

具体到《原神》这款游戏，最初团队的想法是将游戏主机的体验搬到手机上。当然，这也跟 iPhone 的强大硬件支持离不开。刘伟谈到自己三年前开发时就大致预估了开发时间，以及三年后移动芯片的能力，大致根据这两条线预估准备了自己如果做一个开放世界游戏（指的是自由度较高，任务，地图，结局等都是开放的），在三年后是不是能有足够强的移动设备得到支持。

之后的结果我们已经知道，《原神》9 月底上线 App Store，成为手机平台上首款开放世界动作游戏，画面品质也是让用户印象最深刻的一点。刘伟认为一路走来，自己对移动平台充满信心，这也是为什么他们在三年前能预判趋势的原因。

在 App 获得成功后，米哈游给自己规划的未来是 ACG（A-animation 动画，C-comic 漫画，G-game 游戏），创造自己的 IP，漫画等。其实这个方向在米哈游之前的作品中就已经能看到：不同于购买知名的动漫作品版权来改编游戏，米哈游的 “崩坏”系列是完全独立创作的。

Wakeout！ 的锻炼示范，都是在日常环境里，无器材要求

今年的年度《Wakeout！》是一个略显另类的健身 App，这里没有猛男 / 美女在健身房教用户规范动作，而是一些看起来平平无奇的像你我一样穿着日常服装甚至睡衣的人，在卧室，办公室等场景中，教用户做一些随手就可以的锻炼。

在跟他们两个创始人 Pedro Wunderlich 和 Andres Canella 连线时候，两人隔着电脑屏幕请我们跟他们一起做了段 30 秒的锻炼，这很 Wakeout，就是随时随地随处可以开始的锻炼。对用户开说，Wakeout 是一种 “无负担”的环锻炼方式：在自己起床时候举着枕头来一组全身唤醒，或者在午休时候在办公桌上来一组手指手腕锻炼，肯定不会练成施瓦辛格，但它是促进人们开始锻炼的方式。

《Wakeout！ 》的家居或办公场景设置也正是为这个目的刻意为之的，他们希望在最常见的环境里，带着用户开始基础锻炼，降低负担，保持活力。

Endel 的团队

《Endel》的 CEO Oleg Stavitsky 在一面画满设计图的墙前面开始了自己的讲解。

之前我们打开这款软件的时候，看了下说明才明白它是做什么的。Endel 的界面看起来像之前某个播放器的界面，在使用的时候，一些特殊的音乐会伴随着水纹，变换的曲线或各种类似的迷幻效果出现，艺术感十足。Oleg Stavitsky 告诉我们，这款 App 的作用是让用户在工作时候更专注，在休息时候更放松，或者睡前助眠。

用声音和画面，从视觉和听觉上影响人类情绪其实很容易理解，比如大家看到升国旗，听到义勇军进行曲就会激动，困意全无。类似的 App 有不少，比如睡前放白噪音。但 Stavitsky 给自己软件设计了一种动态化的方式，Endel 没有固定的曲目，可视化效果也是随机的，它们靠算法来生成。音乐会根据用户所在位置，时间，天气，温度，年龄，甚至心率快慢等等数据调整。由此产生不同的心理暗示。

也正是因为需要这些参数，所以 Endel 在 Apple Watch 版本，利用这个离用户最近的传感器，实现自己 App 的作用。Oleg Stavitsky 说，他们站在科技与人文的十字路口上——这也是乔布斯曾经讲过的一句话。

Fantastical 的用户界面

《Fantastical》，在百科上，Fantastical 被描述成 “iOS 上最受欢迎的日历应用”，其实作为一款老牌日历类软件，Fantastical 近几年早已达到 macOS、iOS、iPadOS、watchOS 等多个平台上，并在不同平台发挥不同的作用。

Fantastical 的 CEO Michael Simmons 通过在线方式，介绍了自己的 App 的界面与功能设计思路。虽然我们习惯称之为日历应用，但 Fantastical 实际是日历 + 提醒事项的结合，并通过一个统一的界面让两者结合，另外拓展了各国节假日，热门赛事，股票，甚至天气等拓展信息也加入进去；并具备多账号协同的能力。

在新冠疫情居家办公时候，这款 App 对一个团队协作办公起到了不小帮助，它是今年榜单里 App 实用性的最明显体现。

One more thing：实物化的奖杯

针对 App Store 2020 年度精选，苹果院士（ Apple Fellow）菲尔 · 席勒（Phil Schiller）发言称：“比起往年，我们今年有许多最具创意、最彼此相连的时刻，都是在 App 上发生的。非常感谢开发者的精彩工作，在这一年中为我们带来新鲜、有助益的 App 体验，我们在全球范围内看到了众多开发者的不懈努力，而 2020 年度精选获奖者只是这种创新精神的几个杰出表率。他们让我们保持健康、做事有方、休息充分、尽情娱乐，给我们许多人带来了意义重大的影响。

今年因为疫情没有举办线下活动，不过苹果给开发者们准备了一个实体奖杯。

7000 系列铝合金打造的实物奖杯

这个正方形奖杯由苹果工业团队设计制作。外形上看显然是 App Store 图标的实物化产品，由 6000 系列铝合金制作，这也是很多苹果硬件产品上都使用的材质，这个奖杯的蓝色让人想起今年的 Apple Watch，而 100% 再生铝金属，也悄悄体现了苹果的环保理念。

这是历年来苹果官方首次为年度精获奖者准备实体奖杯，颇具意义，也很有仪式感。