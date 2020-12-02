OPPO Reno5 新机将至：全新工艺打造，美妆功能升级

IT之家12月2日消息 今日上午，OPPO 官方发布 “解锁你的‘新肌’小秘笈”悬念短视频，暗示新品焕采系列及美妆功能，预计 12 月 10 日将有 “大事”发生。



IT之家了解到，此前的 Reno4 产品采用 Reno Glow 晶钻工艺。这一工艺从玻璃微观层就进行优化，一块 Reno4 Pro 的背壳，有超过 100 万个钻石状立体晶面细密分布。

据悉，相比普通 AG 后盖，晶钻后盖耐指纹耐刮花性能更好；相比一般的 AG 玻璃，Reno Glow 颜色精细度提升了 16 倍，在光线下可以折射出不一样的渐变色彩。Reno5 系列有望在前代工艺的基础上继续提升，预计将采用颜值极高的 AG 闪光砂工艺。

此外，根据大 V 爆料的显微镜素材，Reno5 新品的晶体更大、更规整。这也意味着，新机的外观应当会更有质感，更闪亮。

▲ 显微镜素材（左：Reno5 系列 右：Reno4 系列）

此前，OPPO 在 11 月中旬在未来科技大会 2020 上还首次推出了 FDF 全维人像视频技术系统。该系统由感知人像和画质增强两大引擎组成。Reno5 系列有望搭载这一技术，在人脸检测、超清人像、肤质优化、人脸畸变矫正等方面得到极大的提升，实现更好的拍摄效果。