2999 元起，七彩虹 RTX 3060 Ti 系列显卡价格公布

IT之家 12 月 2 日消息 昨晚，七彩虹发布了甜品级畅玩显卡 GeForce RTX 3060 Ti 系列，包括 Vulcan OC、Advanced OC、 Ultra OC 三款。今天中午，七彩虹宣布旗下 RTX 3060 Ti 显卡今天 22:00 全网开售，价格如下：

iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC：3999 元

iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC：3699 元

iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC：3499 元

iGame GeForce RTX 3060Ti Ultra OC：3399 元

战斧 GeForce RTX 3060 Ti：2999元

IT之家了解到，英伟达昨晚发布 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，公版售价为 399 美元，其性能比去年推出的 GeForce RTX 2080 SUPER 更高，后者的售价为 699 美元。英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 显卡有 4864 个 CUDA 核心，正好比 RTX 3070 少 1024 个核心。这两款卡都基于相同的 GA104 GPU，显存配置都是都是相同的 : 8GB GDDR6 256 bit 14 Gbps。

以下是七彩虹三款RTX 3060 Ti的介绍：



七彩虹 RTX 3060 Ti Vulcan OC 配备 LCD 侧显示屏，具备全新第三代可翻转等所有玩法，同时甚至连散热模组也与 GeForce RTX 3070 无异。全新 13 叶散热风扇与 iGame 真空冰片技术相互配合，官方称这将绝对稳压一键超频后高达 1815Mhz 频率带来的负载热量，同时强劲的散热也给用户带来了更稳固的超频提升空间。

七彩虹 RTX 3060 Ti Advanced 系列将灯光玩法进行升级，不仅外甲进行了全金属车漆涂装，可以漫反射周围环境灯场进行自身 “藏匿”，还开发内外双能量环设计增加了中部 “能量核心”整体科技感，同时通过人类肉眼 “视觉暂留”的原理，使玩家可控性调整风扇变化。这款一键超频后可达近 1800Mhz 频率的显卡，散热具备 4 根 8mm 直径热管，配合拉高外甲侧沿进行的散热鳍片大面积增加。

七彩虹并同时发布了黑色迷幻和白色初晴两款配色 RTX 3060 Ti Ultra OC 产品，代表 “蒸汽波”文化中的自我和爱情两种情绪氛围。从散热用料上来看，Ultra 家族本次使用 2 根 6mm 加 2 根 8mm 直径热管豪华配置，搭配回流一体焊工艺，智能启停 2*90mm+80mm 捕风手扇叶。