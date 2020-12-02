技嘉推出 GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 显卡，陈赫将为其带货

IT之家 12 月 2 日消息 昨晚英伟达发布了 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，售价 399 美元。而技嘉也顺势推出了自家非公版型号。

技嘉旗下 GeForce RTX 3060 Ti 共有五款，而技嘉 GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 则是一款全方位近乎顶级的产品，目前售价 3799 元。

值得一提的是，官方还特意表示陈赫将于今晚 22:00 在技嘉抖音直播间进行带货，该显卡现场价 3699 元。

该显卡采用 GA104-200 核心，2.5 槽设计，拥有 4864 个 CUDA 核心，核心频率 1770 MHz（公版为 1665MHz），搭载 8GB GDDR6 256-Bit 显存，采用全尺寸金属背板，拥有风之力散热系统，搭载 3 个 80mm 特殊刀刃式风扇，搭配特殊刀锋扇叶正逆转功能，支持侧边 RGB Fusion 2.0 灯效。

此外，该显卡还采用了进气格栅散热设计、纳米石墨烯润滑油、热管直触一体式散热设计，拥有双 BIOS 模式。当然，出厂预设为 OC 模式，。

IT之家了解到，技嘉 GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 提供两个 HDMI2.1 接口和两个 DP1.4 接口，采用超耐久供电设计以及全自动化的 PCB 设计，8pin+6pin 供电，建议电源 650W。