微星发布 RTX 3060 Ti 系列显卡：魔龙售价 3999 元

IT之家 12 月 2 日消息 今天，微星科技正式发布基于 NVIDIA GPU 的 GeForce RTX 3060Ti 系列显卡新品，魔龙 RTX 3060 Ti 现已上架京东售价 3999 元。

GAMING TRIO 系列

微星表示，这代的 GAMING TRIO 魔龙系列迎来全新的外观，但依然保持了优异的性能、低温和静音的出色表现。运用了全新的刀锋 6 代风扇，成对的扇叶与外环设计结合，巧妙地将气流更集中引入 TRI FROZR 2 代散热系统。显卡外部的 RGB 灯效可通过 Dragon Center 软件与其他支持 Mystic Light Sync 标准及 Ambient Link 标准的 RGB 设备实现灯效同步。

GAMING 系列

微星 GeForce RTX 3060Ti GAMING 迎来了标志性的 TWIN FROZR8 散热系统，全新的 TWIN FROZR 8 运用了刀锋 6 代风扇，成对的扇叶在边缘处结合，有效地将气流引入全新的 TWIN FROZR 8 散热系统，通过先进的气流导向技术，从而降低噪音，实现更好的散热性能。GAMING 系列同样拥有 RGB 信仰灯，使用升级后的微星 Mystic Light 软件，可以更容易的控制灯效和实现自定义设置。

VENTUS 系列

VENTUS 系列在 GeForce RTX 3060Ti 中同样出现，采用散热效能更佳的刀锋 5 代风扇，还提供三风扇和双风扇两种显卡选择。

IT之家了解到，英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 显卡有 4864 个 CUDA 核心，比 RTX 3070 少 1024 个核心。这两款卡都基于相同的 GA104 GPU，显存配置都是都是相同的 : 8GB GDDR6 256 bit 14 Gbps。