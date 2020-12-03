小米电视大师 82 英寸至尊版搭载的移远通信 RM500Q 5G 模组已规模化量产

IT之家 12 月 3 日消息 此前，小米推出了小米电视大师 82 英寸至尊纪念版，支持 8K 超高清分辨率，搭载移远通信 RM500Q 5G 模组，采用全新的 Mini LED 显示技术，配备了声动之翼自动伸缩式音响系统。

据移远通信官方介绍，得益于 5G 无线网络的加持，小米电视大师 82 英寸至尊纪念版启用 5G 模式，无论是观影还是游戏都可享受至尊使用体验，规避超高清视频播放卡顿现象，无惧无线网络欠缺或者堵塞等情况。

5G 网络接入的灵活性进一步拓宽了应用范围，除家庭外，这款电视还可适用于展会、商场等商用场景，随时随地都可享受 8K 超高清视频的美好。

IT之家获悉，小米电视大师 82 英寸至尊纪念版内置移远 RM500Q 5G 模组，支持 5G NR sub-6GHz 频段以及 5G 独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两种运行模式，并兼容 4G、3G 网络，可覆盖世界范围内的主流运营商，全球通用。RM500Q 模组采用了 M.2 封装，可与多款移远模组实现兼容，方便客户终端的升级换代。

移远 RM500Q 已陆续通过 CCC、SRRC、CTA 等多项认证。目前，RM500Q 模组已支持数百家行业客户进行 5G 产品设计开发，并在超高清视频直播等领域实现了规模化量产。

IT之家了解到，小米电视大师 82英寸至尊版搭载 8K 超高清屏幕，Mini LED 背光技术，集成『星幕锐影背光系统尊享版』, 2000nits 亮度，960 个控光分区，锐影光控技术，使得每块分区可呈现 4096 级明暗变化，量子点 98% P3 广色域。

小米电视大师 82英寸至尊纪念版搭载高性能 8K 芯片，能解码最高 8K 60Hz 片源，与爱奇艺深度合作推出 8K 频道，50 部 8K 超高清大片在线观看。

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