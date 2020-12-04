OPPO Reno5 焕彩人像功能曝光：打造高光肌、精致轮廓

IT之家12月4日消息 12 月 3 日下午，OPPO 官方微博接连发布了多个明星美妆视频，预先展现了 Reno5 系列新机 “立体微雕精致轮廓”、“发光小星钻”、“焕亮高光肌”“自然红润”等多个视频拍摄加成功能。

首先带来的是 “抚痕冻龄，轮廓立现”功能，视频中展现了精致的人像轮廓以及无痕的肌肤，暗示了 Reno5 新机能够实现去掉皱纹、平滑肌肤功能。

第二个视频中展现了眼角的 “小星钻”妆容，暗示 OPPO Reno5 视频拍摄或将实现一键 “小星钻”的美妆效果，活力闪闪。

值得注意的是视频中明星高举星钻款工艺手机，似乎在暗示手机能够在暗处也能够实现闪亮的发光效果，这才此前的手机中是从未见过的。

第三个视频展现了自然透亮的 “高光肌”美妆。新手机的人像视频拍摄，有望实现一键 “焕亮高光肌”美妆效果。

第四个视频中明星裸妆效果肌肤清透红润，有着鲜活感。这或许暗示了 Reno5 能够实时进行肌肤的裸妆效果优化，如能够调节腮红效果，提升皮肤状态就再好不过了。

第五个人视频的关键词为 “立体微雕、年轻上扬”。除了肌肤的美妆效果，OPPO Reno5 有可能从轮廓的维度进行优化，打造面容立体感，塑造轮廓线。

据IT之家了解，OPPO Reno5 将于 12 月 10 日正式发布，新机将扩展 “视频人像”功能，进行多维度的精细美妆效果。此外，微博大 V 还曝出一支疑似 Reno5 系列新品的视频，视频中手机摄像头部分区域在暗光环境下闪闪发亮，与官方微博中 “在我眼里你会发光”遥相呼应，可以说是目前众多手机中唯一一款会发光的产品。至于真实感受如何发布会见分晓！