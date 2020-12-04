BBC：看 “高清”视频不环保，碳排放比标清多 8 倍

IT之家 12 月 4 日消息 据英国广播公司 BBC 报道，英国皇家学会科学家的一份报告称，以标准清晰度在网上观看视频可以减少一点碳排放。

报告称，手机上的高清视频流产生的碳排放量是标清的 8 倍。而且 , 在小屏幕上 , 观众可能甚至注意不到两种清晰度的差异。作者敦促，平台和监管机构应该限制流媒体分辨率，并将默认设置为标清。

报告说，数字技术对全球碳排放的贡献估计在总量的 1.4% 到 5.9% 之间。另一个简单的节能方法是，在听流媒体音乐时关闭任何伴随的视频。他们估计这样的小举动可以节省高达 5% 的流媒体服务的碳排放量，这个量与 YouTube 的服务器在可再生能源上运行所取得的成就相当。

该报告还建议，在更换设备之前，应该使用足够长的时间，因为制造一个新设备所产生的排放量很大。报告称，如果你每两年更换一次手机，制造过程中产生的排放量约占其一生中所有排放量的一半。但如果将手机使用 4 年而不是 2 年，碳排放量就会大大减少。

IT之家了解到，出于同样的原因，报告称，购买二手设备，或共享设备，也会减少所谓的 “内含排放”的份额。将计算从家庭或企业台式机转移到云端也有帮助，因为云端允许更有效的服务器使用模式，它们不会在闲置时消耗能源。

报告建议，科技公司也必须发挥作用，提供有关其数字产品和服务的能源消耗的透明信息。