电信泄露 OPPO Reno5 系列部分参数：电池相同，但 Pro 版本更轻更薄且更强

IT之家 12 月 5 日消息 OPPO Reno5 5G 和 Reno5 Pro 5G 现已加入中国电信天翼数据库，而其中一些关键规格也被泄露，但目前仅包括 PEGM00 和 PDSM00 两个型号，而更高端的骁龙 865 版本并未出现。

▲ 图源电信天翼

电信方面给出的卖点是：6400 万人像四摄、65W 超级闪充、30 个月流畅护航。

两款机型均采用曲面屏，但 Pro 配备了更大的 6.55 英寸面板，而基础版则为 6.43 英寸，均具有 1080 x 2400 分辨率的 OLED 打孔屏以及 32MP 前置摄像头，后置均为 64MP+8MP+2MP+2MP 四摄。

基础版搭载了高通 SM7250 芯片，也就是骁龙 765G 5G 平台，而 Reno5 Pro 5G 搭载了联发科 MT6889Z 芯片，也就是天玑 1000+。

基础版参考价为 3299 元人民币（8+128）和 3699 元人民币（12+256），而 Reno5 Pro 5G 采起步价分别为 3899 元人民币（8+128）和 4299 元人民币（12+256）。IT之家提醒，天翼参考价往往较实际价格更高一点。

值得一提的是，OPPO Reno5 5G 拥有极光蓝 , 月夜黑 , 星河入梦三种配色，而 OPPO Reno5 Pro 5G 则独占一个心愿红版本。

两款机型均运行基于 Android 11 的操作系统，支持 OPPO 65W 快速充电技术，基础版尺寸为 159.1×73.4×7.9mm，重 180 克，而 Pro 版本尺寸为 159.7×73.2×7.6mm，重 175 克，两者均采用 4300 mAh 电池。