OPPO 专利渲染图：15 倍变焦，前置微打孔，后置防爆盾

IT之家 12 月 4 日消息 OPPO 上个月一份关于手机外观的专利公布，而外媒 LetsGoDigital 据此绘制了渲染图，前面板为很常见的曲面设计，直径与上边框厚度接近的镜头孔，后置镜头横排三摄，也就是类似三星 Galaxy S10 的防爆盾设计。

▲图源 LetsGoDigital ，下同

外媒表示，这款机型的设计类似于目前的顶级 OPPO 旗舰机，其后置三个镜头中有一个是方形的，这意味着它将会是一个变焦镜头，另外两个有可能是大底主摄和超广角镜头。

在镜头模组右侧的空间，预计会集成闪光灯的配件。而且这里可能也标注一些关键词，例如，OPPO Find X2 Pro 的 “混合变焦”或 Reno 4 Pro 中的 “Ultra Steady”。

IT之家了解到，因为是外观专利，OPPO 上述专利中并未提及 15 倍变焦。但上周有一份 OPPO 15 倍混合变焦的智能手机的专利，因此外媒将其这一元素融合到该机中。

众所周知。OPPO 已经推出多款支持 5 倍或 10 倍变焦的机型。而且随着技术更迭，变焦倍数和技术实用性将在未来进一步被实现。

目前仍还不清楚 OPPO 将该设计方案应用于哪个系列，但考虑到前代版本，大概率是 Reno 系列手机。当然，因为是顶级的 15 倍变焦光学系统，OPPO 也有可能将该设计直接用于最高端的 Find X 系列。而 OPPO 方面也表示，下一款 Find X 系列机型明年 Q1 发布，首批搭载骁龙 888 芯片。