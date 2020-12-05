苹果 iPhone 12 系列待机异常耗电：可能是 iOS 系统或者基带故障

IT之家12月5日消息 据外媒 9to5Mac 报道，部分 iPhone 12 用户在使用手机时遇到了高耗电的问题，即使关闭 WiFi、5G 信号，甚至开启省电模式也是如此。苹果于今年发布的 iPhone 12 缩减了电池容量，远小于目前的主流安卓手机，因此十分依赖 iOS 系统高效的电源管理，以及 A14 仿生芯片的性能 / 功耗比。

国外一名工程师用户上传的耗电图片显示，即使手机处于待机状态后台没有任何活动，手机也会均匀地耗电，相比此前的 iPhone 11 Pro 快很多。根据外媒消息，国外论坛已经有 1000 多位用户报告了相同的问题，许多人的电量一夜间下降了 20%~40%。

一位用户表示，他的 iPhone 已经关闭了一切后台程序、蓝牙，但是依旧有这个问题。他已经联系过了苹果官方的支持人员，在运行了一系列诊断程序后，苹果表示硬件一切正常。外媒 9to5mac 也遇到了同样的问题，在排除了一切软件和硬件问题后，外媒表示只有可能是 iOS 系统的问题。

此外，一位用户报告说，只要他的 iPhone 12 Pro 手机安装了 SIM 卡，他的手机电量会急剧下降，并且拔下它就停止了耗电。外媒 Forbes 判断，或许是基带芯片出了故障，但需要更多的样本进行确认。

IT之家了解到，截止到目前，苹果官方论坛显示有 1260 名 iPhone12 用户有着相同的问题。目前苹果官方暂时没有回复这个故障，希望此问题能够通过后续的 iOS 更新解决。