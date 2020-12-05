三星 Galaxy S21 系列将预装 One UI 3.1

IT之家12月5日消息 知名爆料者 @jimmyispromo 今日放出了一张声称是三星 Galaxy S21 的谍照，透露该机将运行基于安卓 11 的 One UI 3.1 操作系统。

IT之家了解到，目前三星 Galaxy S20 系列已推送OneUI3.0 正式版系统，预计 Note20 系列也将在月底推送。

据目前已有信息，三星 S21/S21+/S21 Ultra 将搭载骁龙 888 或 Exynos 2100，全系配备 120Hz 刷新率的屏幕，预计将于明年1月下旬发布。

三星 S21：采用 6.2 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4000mAh 电池，12MP+64MP（长焦案）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，塑料后盖

三星 S21+：采用 6.7 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4800mAh 电池，12MP+64MP（长焦）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

三星 S21 Ultra：搭载 6.8 英寸 WQHD+ LTPO 120Hz 自适应屏幕，搭载 5000mAh 电池，108MP（第二代）+10MP（3X）+10MP（10X）+12MP （超广角），Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

▲ 三星 Galaxy S21，图源： @OnLeaks

▲ 三星 Galaxy S21+，图源：coverpigtou.it

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks