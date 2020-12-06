《英雄联盟》2020 LPL 全明星周末分队日阵容抽签结果，双十二正式打响

IT之家12月6日消息 《英雄联盟》2020 LPL 全明星周末分队日选人阵容抽签结果现已正式公布，以下为详情。此外，正赛的第一场【峡谷工具人】模式英雄投票活动即将开始。
【正赛】
Team TheShy：bin、Ning、Doinb、Lwx、Baolan
Team JackeyLove：Langx、Karsa、knight、JackeyLove、Ming
【新生赛】
Team LvMao：Bin、JunJia、Teacherma、Wink、yuyanjia
Team Meiko：Xiaoxiang、XLB、Forge、Jiumeng、ppgod
【传奇对抗赛】
传奇暗：
Gogoing（荒漠屠夫 · 雷克顿）
LoveLing（虚空掠夺者 · 卡兹克）
Cool（九尾妖狐 · 阿狸）
san（圣枪游侠 · 卢锡安）
Cloud（魂锁典狱长 · 锤石）
传奇光：
Koro1（扭曲树精 · 茂凯）
Fireloli（虚空遁地兽 · 雷克塞）
U（爆破鬼才 · 吉格斯）
Namei（瘟疫之源 · 图奇）
FZZF（曙光女神 · 蕾欧娜）
【Solo King 挑战赛】
A 组：369 / beishang
B 组：Zoom / Puff
C 组：Xiaohu / Bin
D 组：Doinb / Mole
IT之家了解到，十名选手将在12月12日对决日迎来正赛对战。