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《英雄联盟》2020 LPL 全明星周末分队日阵容抽签结果，双十二正式打响

2020/12/6 7:36:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月6日消息 《英雄联盟》2020 LPL 全明星周末分队日选人阵容抽签结果现已正式公布，以下为详情。此外，正赛的第一场【峡谷工具人】模式英雄投票活动即将开始。

【正赛】

Team TheShy：bin、Ning、Doinb、Lwx、Baolan

Team JackeyLove：Langx、Karsa、knight、JackeyLove、Ming

【新生赛】

Team LvMao：Bin、JunJia、Teacherma、Wink、yuyanjia

Team Meiko：Xiaoxiang、XLB、Forge、Jiumeng、ppgod

【传奇对抗赛】

传奇暗：

Gogoing（荒漠屠夫 · 雷克顿）

LoveLing（虚空掠夺者 · 卡兹克）

Cool（九尾妖狐 · 阿狸）

san（圣枪游侠 · 卢锡安）

Cloud（魂锁典狱长 · 锤石）

传奇光：

Koro1（扭曲树精 · 茂凯）

Fireloli（虚空遁地兽 · 雷克塞）

U（爆破鬼才 · 吉格斯）

Namei（瘟疫之源 · 图奇）

FZZF（曙光女神 · 蕾欧娜）

【Solo King 挑战赛】

A 组：369 / beishang

B 组：Zoom / Puff

C 组：Xiaohu / Bin

D 组：Doinb / Mole

IT之家了解到，十名选手将在12月12日对决日迎来正赛对战

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关键词：英雄联盟

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