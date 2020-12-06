庆祝 Uzi 入驻 RNG 名人堂：七彩虹推出 RNG 特别版显卡，限量 6 片不售卖

IT之家12月6日消息 今日下午 14:00，RNG 八周年庆典在上海外滩国际电竞文化中心举行，新老队员齐聚一堂。其中，英雄联盟 LPL 职业选手选手 Uzi（中文名简自豪）在获得无数荣誉之后，正式入驻 RNG 名人堂。

根据 @七彩虹科技微博消息，为庆祝 RNG 八周年活动以及 Uzi 入驻 RNG 名人堂，特别制作了 iGame GeForce RTX 3090 Vulcan RNG Edition 显卡。这款显卡限量 6 片，目前将抽奖一片送出，不做售卖。

此款显卡除了印刷不同，外壳设计与七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Vulcan 类似。显卡采用三风扇设计，侧面搭载一块显示屏，背板采用了 RNG 八周年官方海报，暗金色的逆光剪影搭配 “STILL RNG”字样。背板右侧印有七彩虹 iGame Logo，以及 “永远嘀神”等 Uzi 专属梗，情怀满满。

显卡接口为 3×Display Port、1×HDMI，搭载了 6 根8mm热管进行散热，尾部预留有显卡千斤顶的两个孔位。

据IT之家了解，七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Vulcan 显卡核心制程为 8nm，共有 10496 颗 CUDA 核心，基础频率 1395Mhz，加速频率 1695Mhz，搭载了 24GB GDDR6X 显存，采用 3*8Pin 外接供电，TDP 为 350W。本次推出的限量版 iGame GeForce RTX 3090 Vulcan RNG Edition 显卡，预计参数将与普通版类似。