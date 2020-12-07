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3899 元，技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 Pro 开始抢购，RTX 2080S 同级性能

2020/12/7 11:57:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月7日消息 英伟达在 12 月 1 日正式发布了最新的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，公版与非公版产品同步亮相。

根据官方的数据，GeForce RTX 3060 Ti 整体性能可持平前代旗舰卡 RTX 2080 SUPER，但价格反而只有 RTX 2080 SUPER 首发价的一半，大部分非公版 RTX 3060 Ti 售价在 2999 元至 4299 元之间，性价比不俗。

作为首批上市的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡，技嘉 GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G 魔鹰显卡是一款对大部分玩家来说都属于买得起的光追游戏体验卡，现价 3899 元，今日开启抢购。

技嘉 RTX 3060 Ti 魔鹰 PRO 外观延续魔鹰系列特色，散热规模豪华，包括 5 根高性能纯铜导热管、大量的散热鳍片配合技嘉三个 80 毫米的风之力散热系统，拥有特殊的刀刃式风扇以及纳米石墨烯润滑油

IT之家了解到，技嘉 RTX 3060Ti 魔鹰 PRO 显卡采用经典 6+8 Pin 供电设计，拥有 2 个 DP 1.4 接口以及两个 HDMI 2.1 接口。

该显卡顶部风扇的 LOGO 依然支持 RGB 光效，用户可以使用技嘉 RGB Fusion 2.0 工具实现灯效控制。

此外，技嘉还为其提供了双 BIOS 模式切换按键，支持静音模式和 OC 模式，出厂默认开启 OC 模式。

目前该显卡在京东商城的售价为 3899 元，今日 12 点正式开启抢购。

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关键词：技嘉

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