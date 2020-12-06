12 月起，Win10 Update 新增支持 .NET Core 更新

IT之家12月6日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 正在获得对其他微软产品更新的支持。

在 Windows 10 上，Windows Update 允许你轻松下载功能更新、每月累积更新、可选更新和驱动程序更新。Windows Update 还可以检测、下载和安装微软产品的更新，其中包括 Office 生产力套件。

如果你希望接收微软产品的更新，需要从 “设置”应用程序中手动打开此功能。

从 2020 年 12 月开始，微软将开始发布其他微软产品的更新，如 .NET Core 2.1、3.1 或 .NET 5.0。Windows Update 还将允许你将更新应用于 .NET Core Runtime、Core Runtime 和 .NET Core Desktop Runtime 安装程序。

IT之家获悉，.NET packages 包括工具和运行时功能或 Windows 10 桌面应用程序的新语言。

这些安装程序要么通过 Visual Studio 部署，要么作为另一个应用程序的一部分。例如，Windows 10 PowerToys 应用程序需要你安装 .NET 运行时包。

换句话说，.NET Core 目前用于运行一些 Windows 10 应用程序，微软现在计划直接通过 Windows Update 来传递 .NET Core 的更新。

如果你已经在 Windows Update 设置应用中启用了 “微软产品”的更新，并且安装了基于 .NET Core 的程序，那么第一个 .NET 更新将出现在你的设备上。

你可以通过前往 “控制面板”>“程序”>“卸载更新”屏幕来验证你是否安装了 .NET Core 运行时包。

当设置启用且更新可用时，你将在 “设置”应用程序中看到它，你可以选择立即安装 .NET Core 更新。

你可以随时通过前往 “设置”>“更新和安全”>“Windows 更新”>“高级选项”禁用这些不必要的更新。

Windows 10 的新的 .NET Core 更新将在下周开始向用户推出，届时微软预计将发布 12 月的星期二补丁版本。本月发布的星期二补丁版本将包括 Windows 10 原地升级过程中断、黑暗模式问题等的 BUG 修复。