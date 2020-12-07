繁体中文版的《英雄联盟》手游来了（含教程）

IT之家12月7日消息 《英雄联盟：激斗峡谷》此前已上线多个国家和地区，而现在中国台湾服务器的游戏版本也将正式到来，目前各位玩家可于各大加速器平台或支持分发平台尝试下载，而 iOS 端的用户则需要使用相应的 Apple ID 到苹果 App store 中自行下载安装。

值得一提的是，参考拳头今年推出的其他手游，在包含繁体中文版本的服务器开服之后，所有国际服都将加入繁体中文语言包，因此各位玩家不需要太过关注台服版本。参照此前惯例，南方地区的网友玩台服的延迟可能会比日韩服低一点，但北方用户则相反。

此外，其他市场的游戏版本由 Riot Games 自行运营，而《英雄联盟：激斗峡谷》的中国台湾服务器由台湾大哥大代理运营，预计在部分更新内容的推出进度上可能存在差异。

《英雄联盟：激斗峡谷》台服与其他版本相同，用户可以在拳头账号、谷歌账户、苹果账号、Facebook 账号中任意选择适合自己的方式。当然，仅拳头账号支持转服。

这里IT之家简单做一个教程，演示安卓端下载安装《英雄联盟：激斗峡谷》的步骤。iOS 小伙伴只有下载是不一样的，自行登陆相应的 Apple ID 下载即可。

这里舟舟暂用 biubiu 加速器做演示，但实际上用什么方式下载并没有区别，但因为大部分用户是没有谷歌下载资格的，因此可以尝试用第三方下载服务 。

▲ 下载、解压

▲ 安装、安装完成、加速、选择节点

▲ 加速完成、打开游戏

▲初始界面，第一次打开是英文提示

▲ 开始更新，已经自动替换为繁体中文

▲ 登陆界面，右上角可自行更换语言

▲ 自行选择需要的语言包

▲ 选择自己喜欢的登陆方式

▲请遵守游戏协议

▲ 正在登陆

▲ 准备新手教程

▲ come on

▲ 第一次玩 moba 手游的小伙伴建议体验一下新手教程