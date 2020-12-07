亚马逊云计算业务 CEO：目前全球仅 4% 企业使用云计算服务

【TechWeb】12 月 7 日消息，据国外媒体报道，云计算在近几年快速发展，亚马逊、谷歌、阿里巴巴等云计算业务的营收，持续增长，其中亚马逊云计算业务的营收已连续 3 个季度超过 100 亿美元。

而从亚马逊云计算业务 CEO 安迪 · 贾西 (Andy Jassy)近期的表态来看，目前仍只有少量公司使用云计算服务，云计算还有很大的发展空间。

安迪 · 贾西表示，目前全球尚只有 4% 的企业使用云计算服务，疫情正在加速大企业转向采用云计算服务。

在疫情加速企业转向云计算方面，安迪 · 贾西认为疫情带来了一定的困难，导致部分企业破产，员工失业，大企业在谋求转变，希望他们的应用能在云端运行。

仅有 4% 的企业使用云计算服务，也就为意味着云计算还有很大的发展空间，在疫情加速转向云计算的推动下，会有更多的企业使用云计算服务，作为全球最大的云计算服务提供商，亚马逊预计也会收获更多的客户，其他云计算服务提供商的客户，预计也会增加。

在云计算方面，亚马逊目前在营收上遥遥领先，远高于其他厂商，最近四个季度，亚马逊云计算的营收达到了 425.82 亿美元，同比增加 100.8 亿美元，同比增长率高达 31%。