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最后的 14nm，未命名的英特尔 Rocket Lake 处理器基准测试泄露：8C16T

2020/12/8 9:35:36 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月8日消息 知名爆料者 @TUM_APISAK 昨日挖出了一枚英特尔 Rocket Lake 处理器的 SiSoftware 基准测试成绩，但这款处理器命名未知，仅显示为 8 核 16 线程设计，1.80GHz 主频，睿频 4.4GHz，512KB 二级缓存、16MB 三级缓存。

考虑到下一代 Rocket Lake 系列桌面处理器最高即为 8 核 16 线程设计，预计该芯片为 i7 或入门级 i9。

最终测试成绩为 431.10Mpix/s 的多媒体性能，总体得分为 4.04 kPT。

作为对比，外媒 Tomshardware 归纳了以下表格：

处理器多媒体性能加密性能金融分析科学技术图像处理总体得分
Rocket Lake 0000431.10 Mpix/s7.55 GB/s28.32 kOPTS21.79 GFLOPS325.18 Mpix/s4.04 kPT
Ryzen 3 3300X474.62 Mpix/s13.59 GB/s42.92 kOPTS28.08 GFLOPS274.02 Mpix/s5.32 kPT
Core i5-9600K473.90 Mpix/s10.85 GB/s44.52 kOPTS30.50 GFLOPS354.65 Mpix/s4.16 kPT

值得一提的是，虽然目前该处理器基准测试结果目前来看略次于 AMD R3 3300X，但并不代表最终成品一定弱于 R3 3300X。英特尔此前透露 Rocket Lake-S 系列桌面处理器将在明年第一季度问世，同时带来大量新特性。虽然仍为 14nm 工艺，但微内核 IPC 有望得到大幅度提升。

IT之家曾报道，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：

  • 全新 Cypress Cove 架构源于 Ice Lake 酷睿架构和英特尔  Xe 显卡架构。

  • 两位数的 IPC 性能提升。

  • 显著的越代性能提升。

  • 多达 20 条 CPU PCIe 4.0 通道，进一步提升配置灵活性。

  • 搭载英特尔  Xe 显卡架构的增强英特尔超核芯显卡。

  • 英特尔快速视频同步技术，为最新编解码器提供更出色的视频转码和硬件加速。

  • 全新超频特性，带来更灵活的调谐性能。

  • 英特尔深度学习加速和 VNNI 支持。

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关键词：英特尔处理器

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