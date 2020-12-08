最后的 14nm，未命名的英特尔 Rocket Lake 处理器基准测试泄露：8C16T

IT之家12月8日消息 知名爆料者 @TUM_APISAK 昨日挖出了一枚英特尔 Rocket Lake 处理器的 SiSoftware 基准测试成绩，但这款处理器命名未知，仅显示为 8 核 16 线程设计，1.80GHz 主频，睿频 4.4GHz，512KB 二级缓存、16MB 三级缓存。

考虑到下一代 Rocket Lake 系列桌面处理器最高即为 8 核 16 线程设计，预计该芯片为 i7 或入门级 i9。

最终测试成绩为 431.10Mpix/s 的多媒体性能，总体得分为 4.04 kPT。

作为对比，外媒 Tomshardware 归纳了以下表格：

处理器 多媒体性能 加密性能 金融分析 科学技术 图像处理 总体得分 Rocket Lake 0000 431.10 Mpix/s 7.55 GB/s 28.32 kOPTS 21.79 GFLOPS 325.18 Mpix/s 4.04 kPT Ryzen 3 3300X 474.62 Mpix/s 13.59 GB/s 42.92 kOPTS 28.08 GFLOPS 274.02 Mpix/s 5.32 kPT Core i5-9600K 473.90 Mpix/s 10.85 GB/s 44.52 kOPTS 30.50 GFLOPS 354.65 Mpix/s 4.16 kPT

值得一提的是，虽然目前该处理器基准测试结果目前来看略次于 AMD R3 3300X，但并不代表最终成品一定弱于 R3 3300X。英特尔此前透露 Rocket Lake-S 系列桌面处理器将在明年第一季度问世，同时带来大量新特性。虽然仍为 14nm 工艺，但微内核 IPC 有望得到大幅度提升。

IT之家曾报道，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：