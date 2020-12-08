最后的 14nm，未命名的英特尔 Rocket Lake 处理器基准测试泄露：8C16T

IT之家12月8日消息 知名爆料者 @TUM_APISAK 昨日挖出了一枚英特尔 Rocket Lake 处理器的 SiSoftware 基准测试成绩，但这款处理器命名未知，仅显示为 8 核 16 线程设计，1.80GHz 主频，睿频 4.4GHz，512KB 二级缓存、16MB 三级缓存。
考虑到下一代 Rocket Lake 系列桌面处理器最高即为 8 核 16 线程设计，预计该芯片为 i7 或入门级 i9。
最终测试成绩为 431.10Mpix/s 的多媒体性能，总体得分为 4.04 kPT。
作为对比，外媒 Tomshardware 归纳了以下表格：
|处理器
|多媒体性能
|加密性能
|金融分析
|科学技术
|图像处理
|总体得分
|Rocket Lake 0000
|431.10 Mpix/s
|7.55 GB/s
|28.32 kOPTS
|21.79 GFLOPS
|325.18 Mpix/s
|4.04 kPT
|Ryzen 3 3300X
|474.62 Mpix/s
|13.59 GB/s
|42.92 kOPTS
|28.08 GFLOPS
|274.02 Mpix/s
|5.32 kPT
|Core i5-9600K
|473.90 Mpix/s
|10.85 GB/s
|44.52 kOPTS
|30.50 GFLOPS
|354.65 Mpix/s
|4.16 kPT
值得一提的是，虽然目前该处理器基准测试结果目前来看略次于 AMD R3 3300X，但并不代表最终成品一定弱于 R3 3300X。英特尔此前透露 Rocket Lake-S 系列桌面处理器将在明年第一季度问世，同时带来大量新特性。虽然仍为 14nm 工艺，但微内核 IPC 有望得到大幅度提升。
IT之家曾报道，第十一代智能英特尔酷睿 S 系列带来的一些新特性包括：
全新 Cypress Cove 架构源于 Ice Lake 酷睿架构和英特尔 Xe 显卡架构。
两位数的 IPC 性能提升。
显著的越代性能提升。
多达 20 条 CPU PCIe 4.0 通道，进一步提升配置灵活性。
搭载英特尔 Xe 显卡架构的增强英特尔超核芯显卡。
英特尔快速视频同步技术，为最新编解码器提供更出色的视频转码和硬件加速。
全新超频特性，带来更灵活的调谐性能。
英特尔深度学习加速和 VNNI 支持。